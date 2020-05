Insta-guiden til årets Norgesferie

📸 Vær kreativ

– Ikke bare still deg rett opp og ned foran en solnedgang, sier Oksvold. Test heller ut forskjellige vinkler og posisjoner.

📸 Ta bilde når noe skjer

– At noe skjer gjør det litt mer spennende, sier hun. For eksempel kan det være at man lager mat, setter opp teltet eller skåler med en kopp kaffe.

📸 Ikke overeksponer

Rent kamerateknisk er det viktig å ikke ta for lyse bilder. Det er bedre at det blir litt for mørkt, slik at du kan redigere det i etterkant. På den måten sikrer du at du får med alle de flotte fargene som norsk natur har å by på.

📸 Ta bilder i RAW-format

RAW er et bildeformat som gir mer informasjon om bildet, og bedre mulighet for å redigere i etterkant enn for eksempel JPEG gjør.

📸 Rediger i etterkant

– Jeg bruker bare Lightroom-appen. Den er gratis og er veldig bra, sier Oksvold.

📸 Bruk mobiltelefonen

Du trenger ikke et dyrt eller innviklet speilreflekskamera for å ta gode feriebilder.

– Har man en mobiltelefon, har man som regel nok, sier Oksvold.

📸 Bruk selvutløser

Det er hyggelig med bilder fra turen, selv om man reiser alene. Ta med et lite stativ og bruk selvutløser.

– Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har løpt frem og tilbake for å ta bilder med selvutløser. Det er komisk, men sånn blir det når man skal ha bilder når man er alene, sier hun.