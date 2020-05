Som tyrkiske medier spekulerte i for drøyt to uker siden, har Loris Karius terminert kontrakten med Besiktas.

Det bekrefter 26-åringen på Instagram.

– Det er synd at det skulle ende på denne måten, men dere skal vite at jeg har gjort alt jeg kan for å løse denne situasjonen uten å skape problemer, skriver Karius.

Konflikten den tyske målvakten sikter til er angivelig ubetalt lønn.

Karius og hans rådgiver skal ha klaget Besiktas inn til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), og det utestående beløpet er etter sigende på i underkant av 20 millioner kroner.

Karius hadde bare et par måneder igjen av utlånsavtalen med den tyrkiske klubben. Nå vil han uansett ikke være med resten av sesongen, dersom den i det hele tatt kan spilles ferdig.

Dermed vender han tilbake til Liverpool. Får han en ny sjanse på Merseyside, venter trolig en kamp om å bli andrekeeper bak Alisson Becker.