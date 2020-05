– Jeg holder pusten, og så spyr jeg etterpå

Etter 10 sesonger med motgang skal ikke Pål Golberg revansjere seg til vinteren. 29-åringen gleder seg over at forberedelsene til ny sesong er igang.

– Først nå når jeg har kommet igang med barmark-treningen har jeg «sugd litt på karamellen» og kjent litt på hva jeg oppnådde sist vinter. Det var milevis fra det jeg har fått til tidligere, sier Pål Golberg til TV 2.

Flere gode resultater endte med at han ble tredjemann i verdenscupen, kun slått av Alexander Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo.

– Ja, det tok faktisk 10 sesonger før det gikk veien så dette blir jo en helt ny inngang på sesongforberedelsene: For første gang er jeg ikke revansjesugen. Nå kan jeg være opptatt av å bli bedre på ulike områder. Men jeg er jo inneforstått med at vinterens resultater blir vanskelig å kopiere. Fra november til mars var det for min del stort sett bare gode skirenn.

Lært av friidrett

TV 2 møter Golberg ved Akerselva i Oslo. Her tar han en treningsøkt i en trapp med 230 trinn.

– Du er ikke anpusten en gang, jo?

– Jeg gjør som friidrettsfolket. Holder pusten og spyr etterpå, ler han.

– Spøk til side, formen er ganske bra. Selv om det har vært noen rare uker. så har jeg holdt treningen noenlunde ved like, og sett frem til ny sesongoppkjøring nå i mai.

– Du har fått tid til å reflektere over det som skjedde sist vinter, hva er forklaringen på stabiliteten? Er det så enkelt som at du har vært frisk og skadefri og får betalt for mange års trening?

– Ja, det er nok hovedgrunnene. Jeg har også funnet en kurs når det gjelder mengde og type trening som passer meg. Det handler blant annet om å tørre å være i dårlig form om våren og sommeren, men samtidig gjennomføre viktige økter på høsten med svært god kvalitet. Det er en hårfin balansegang, men i fjor klaffet det.

– Så følger det naturligvis også med økt selvtillit med gode resultater?

– Ja, det vet jeg litt om. Jeg har vært god på trening, men blitt grundig slått i renn. Selvtillit skaper man best om vinteren når man slår alle konkurrenter som også har gjort sitt optimale før de kommer til start.

Triumfferd

Det klarte Golberg flere ganger sist vinter, blant annet vant han SkiTour 2020 som gikk i Sverige og Norge.

– Første gang jeg oppdaget sist vinter at noe hadde forandret seg var under tre-mila i NM. Jeg opplevde at jeg greit kunne henge med - og jeg vant jo også. Helgene etterpå ble som en drøm, sier Golberg.