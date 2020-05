Krever at flyselskapene punger ut: – Uholdbart

Den 12. mars innførte statsminister Erna Solberg de strengeste inngrepene i folks hverdag siden andre verdenskrig.

Dette innebar blant annet strenge reiserestriksjoner, stengte grenser og flyplasser.

Vil ta lang tid

Den hurtige utviklingen av korona-pandemien verden over førte til at Utenriksdepartementet oppfordret nordmenn som befant seg i utlandet om å komme hjem.

Siden da har fly- og forsikringsselskaper opplevd en drøss av forespørsler om refusjoner for kansellerte reiser og avbrutte ferier.

– Det er veldig, veldig mange som har søkt om refusjon og det kommer til å ta lang tid å håndtere henvendelsene. Siden mars har vi hatt et antall henvendelser som savner sidestykke, men for å holde kostnader nede i en tid uten inntekter er de fleste ansatte permittert. Etterslepet er altså meget stort, sier kommunikasjonssjef John Eckhoff i SAS til TV 2.

– Ekstraordinær situasjon

Eckhoff sier han har forståelse for at det kan være frustrerende for kundene at tilbakebetalingene tar lang tid. Samtidig påpeker han at omfanget av kansellerte fly gjør at de befinner seg i en helt ekstraordinær situasjon.

– Dette er ikke en optimal situasjon for verken passasjerer eller flyselskaper. Hele bransjen over hele verden er i samme situasjon, sier han.

SAS har derfor tilbudt sine kunder å ta ut en verdisjekk, som skal gjøre det enklere å endre planene ved kansellerte flyvninger.

– Voucherløsningen har SAS som et tillegg til muligheten for å søke om refusjon, men i dagens situasjon må vi be om forståelse og tålmodighet fra våre reisende, sier Eckhoff.

– Går vel tregt

Pia Høst er leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Hun forteller om enorm pågang fra folk som lurer på hvilke rettigheter de har når det kommer til refusjon fra flyselskapene.

– Det er en helt klar regel på at man har krav på hele billettprisen tilbake når flyselskapene kansellerer. Det er i utgangspunktet en syvdagers frist, men det er nok ingen flyselskap som har klart det i disse dager. Men det kan synes som at det går vel tregt, sier Høst til TV 2.

Hun sier de skjønner at dette er en krevende tid for flyselskapene, men mener fortsatt at folk må få pengene sine tilbake innenfor en rettmessig tid.

– Forbrukere kan ha mistet mye av sin inntekt og fått dårligere råd. Derfor kan de ha behov for disse pengene tilbake, sier Høst.

– Provoserende

Hun forstår at folk kan oppleve det som provoserende når flyselskapene tilbyr refusjoner i form av verdisjekker.