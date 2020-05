Det var søndag for en drøy uke siden at politiet fikk melding om en død mann i Fauske.

Mannen ble funnet i en hytte like ved E6, nært Fauske sentrum i Nordland.

I forrige uke uttalte politiet at det var tydelig at liket hadde ligget på hytta i en lengre tid. Lensmannen i Fauske sa at liket så «mumifisert» ut.

ID-funn på stedet tydet på at mannen kan ha ligget død i fem år, ifølge Avisa Nordland.

Ukjent identitet

Politiet kjenner ikke mannens identitet, men har fått flere tips fra publikum siden funnet ble kjent.

Mannen anslås å være rundt 50 år, og skal være av europeisk opprinnelse. Han er ikke norsk statsborger, ifølge politiet, som også fant ID-papirer i hytta.

Mannen er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for obduksjon, som kan gi nærmere svar om identitet. Ifølge NRK Nordland håper politiet å få svar fra obduksjonen i løpet av denne uken.

– Skrekken

Lensmann i Fauske, Ronny Borge, sier til TV 2 at de foreløpig holder alle muligheter åpne for hva som kan ha skjedd.

– Skrekken er at dette er et drap. Da er vi fem år på etterskudd i etterforskningen, sier Borge.

– Vi mistenker ikke drap, men holder alle muligheter åpne til obduksjonen er gjennomført, legger han til.

En nabo som fant liket forteller til NRK at mannen lå på rygg med armene ut på siden og beina i kryss.

– For meg så det mest ut som han hadde ramla om. Resten blir bare spekulasjoner, sier han.