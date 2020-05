Jakten-bonden Randi Johanne Skjerve (29) fra Levanger i Trøndelag fikk ikke nok brev til å være med videre i Jakten på kjærligheten i fjor.

Lyktes med kjærligheten

Hun måtte dermed jakte videre alene, og prøve å finne kjærligheten utenfor TV-programmet.

Det har hun nå lyktes med og har funnet kjærligheten med Anders Hynne (34). De to har vært sammen i fire måneder, forteller hun til TV 2.

FORELSKET: Randi Johanne og Anders på skitur i påsken. Foto: Privat.

– Jeg møtte en fyr fra Steinkjer i januar og etter det har det gått veldig bra. Han hadde sett meg på TV, så Jakten bar med seg frukter for meg, ler Randi Johanne Skjerve til TV 2.

Glad i gårdslivet

29-åringen opplevde at det var mange som tok kontakt med henne, da det ble klart at hun ikke skulle være med videre i Jakten på kjærligheten.

Nå er hun forelsket og lykken smiler til bonden fra Levanger.

– Vi har vært sammen i fire måneder og det går veldig bra med oss. Vi er ikke samboere enda, men han er mye på besøk. Han er en bra type og er interessert i gårdsarbeid, så han kan absolutt se for seg et liv her på gården, avslutter Randi Johanne.

Ny sesong

