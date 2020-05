Liam Gallagher (47) har i likhet med mange andre latt håret gro under koronapandemien.

Forrige uke ble den tidligere Oasis-stjernen og forloveden Debbie Gwyther (36) avbildet i Nord-London.

Vanligvis kan ikke rockeren bevege seg langt før han blir oppsøkt av sin enorme fanskare, men denne gangen fikk han nesten gå helt i fred.

Årsaken var at Gallagher nesten ikke var til å kjenne igjen, skriver Mirror.

Stanset for selfie

Ifølge nettstedet var rockeren i godt humør da han og Gwyther gikk seg en tur.

Han skal ha stanset opp én gang, da en fan som klarte å kjenne ham igjen gjennom skjegget ønsket å ta en selfie sammen med ham.

NYTER VÅRSOLA: Liam Gallagher og forloveden Debbie Gwyther. Foto: Stella Picturesm

Skrev om «Wonderwall»

Gallagher har de siste månedene vært i selvpålagt karantene, og har underholdt sin enorme fanskare med hyppige oppdateringer i sosiale medier.

Nylig spilte han inn en video hvor han sang en ny versjon av Oasis-slageren «Wonderwall», for å oppmuntre fansen til å huske på hygienen under pandemien.

Slik lød den nye teksten:

«Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should've somehow realized what you gotta do. Wash your hands, scrub your toes. Scratch your a*s and pick your nose. C'mon you know».

PÅ TOPP: Liam Gallagher (t.v) og Oasis-makker og bror Noel Gallagher (t.h) feirer etter at den britiske bokseren Ricky Hatton slo Paulie Malignaggi i Las Vegas i 2008. Foto: AP

Billettene ble revet bort

Gallagher måtte nylig avlyse sin kommende turné på grunn av Covid-19.

UTEN KARANTENE-SKJEGG: Liam Gallagher ankommer premieren på As it Was i Alexandra Palace i London i fjor sommer. Foto: AP

Nylig annonserte han på Twitter at han skal spille en eksklusiv konsert for ansatte i det britiske helsevesenet, National Health Service (NHS).

Billettene ble revet bort i rekordfart.

Med seg som support har han den skotske rockegruppa Primal Scream.

– Takk til alle som søkte om billetter! På grunn av høy etterspørsel er arrangementet nå utsolgt. Gratulerer til alle som fikk tak i billetter. Det kommer til å bli en fantastisk kveld med rock 'n' roll for NHS, skrev Gallagher på Twitter.

Kranglet og kjeftet

Oasis var et britisk rockeband som ble dannet i Manchester i 1991.

Bandet, som blant annet bestod av de rivaliserende brødrene Liam og Noel Gallagher, ga ut sitt debutalbum, «Definitely Maybe», i 1994.

Det ble det raskest selgende albumet i Storbritannia gjennom tidene.

Året etter kom bandets andre album, «(What's the Story) Morning Glory?», som ble en enda større suksess.

På 1990-tallet var Oasis at av de største bandene i britpop-bevegelsen, og Liam og Noel ble på grunn av sine mange offentlige krangler hyppig omtalt i internasjonale medier.

I perioden mellom 1995 og 2005 var de Storbritannias mest kommersielt suksessfulle band.

Bandet ble oppløst i 2009 etter en slåsskamp mellom Liam og Noel Gallagher.