Det er ikke så ofte det kommer nye bilmerker til Norge. Men 2020 blir det store unntaket fra denne regelen. I år kommer det nemlig ikke bare ett, men flere nye merker til landet.

MG er allerede i gang med sin satsing. Xpeng gikk denne uken ut med pris og salgsstart for sin SUV, G3. Polestar skal starte utlevering av biler til sommeren. Og nå er det akkurat offisielt at også merket BYD er klar for lansering i Norge.

Alle disse fire er kinesiske og ikke overraskende: Alle satser de på elbiler.

Det er bransje-nettstedet Bilbransje24.no som er først ute med nyheten om BYD og deres satsing.

De skriver at BYD allerede har god kjennskap til Norge gjennom leveranser av elektriske busser. Nå står altså personbilmarkedet for tur.

Oppdaget den i Drammen

Første modell ut er modellen Tang, som Brooms lesere allerede har stiftet bekjentskap med. I fjor høst publiserte vi bilder av den, tatt av bilentusiasten Tord Deildok (27) i Drammen. Han kom over bilen der, på norske prøveskilter.

Til Norge kommer Tang i følge Bilbransje24.no i EV600-versjon. Dette er en helektrisk SUV som ifølge BYD skal ha en rekkevidde på 520 kilometer, etter den gamle NEDC-målemetoden. Det betyr nok at vi skal et stykke ned på 400-tallet, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden.

Her er den i Norge! BYD Tang er stor SUV, med lengde på over 4,80 meter. I Kina har den suksess både som ladbar hybrid og ren elbil. Foto: Privat.

Tapet over logoene

– Det norske markedet er det naturlige valget for BYD å starte denne testfasen mens vi planlegger å utvide vår elektriske tilstedeværelse i Europa. Vi føler oss trygge på at Tangs rekkevidde, design, praktiske egenskaper og høye teknologi-nivå vil være tiltrekkende for kresne, europeiske kunder, sier Isbrand Ho, administrerende direktør for BYD i Europa, til Bilbransje24.no.

Da Broom-leser Tord kom over bilen var logoen i grillen og merkene bak på bile tapet over, slik at det ikke skulle være mulig å se hva dette er. Men Tord lot seg ikke stoppe av det. Han gikk tett innpå og fikk svaret:

– Ja jeg så tydelig BYD-logoen på vindusrutene, og skjønte at dette var en ferdig produksjonsmodell fra merket, som nok testes ut av en importør som undersøker bilen for en eventuell lansering her i landet. Tenkte med en gang at dette er elektrisk fra Kina, fortalte Tord den gangen til Broom.

Tord gikk tett på rutene, der fant han BYD-logoen! Foto: Privat.

Neppe det dummeste å satse på i Norge

Hvem er så BYD? Jo, de er en kinesisk bilprodusent som er store på elektrifiserte kjøretøy. Hjemme i Kina har salget økt kraftig de siste årene, samtidig som de skal være langt fremme på teknologi for både rene elbiler og ladbare hybrider.

BYD står forresten for Build Your Dream. Dette er andre generasjon av SUV-en Tang. Og elektrisk SUV er neppe det dummeste man kan satse på i elbil-landet Norge...

Stor SUV på prøveskilter er kanskje ikke så spesielt i seg selv. Men når alle merkene er tapet over, gir det jo grunn til å bli litt nysgjerrig... Foto: Privat.

Skulle vært i Norge tidligere

Her hører det med til saken at BYD har vært nært lansering i det norske markedet også tidligere.

Opprinnelig var planen at importøren av japanske Subaru skulle starte salg av BYD, helt tilbake i 2011.

Også da var det snakk om elbil. Rent konkret var det snakk om en modell som het E6 og som var tidlig ute som elbil. Men BYD støtte på en rekke problemer underveis, blant annet ble lanseringen kraftig forsinket. Om det var det som stoppet planene om å hente den til Norge, er imidlertid ikke kjent.

