Superveteran vraker Vålerenga

Mats Trygg er superveteran i norsk hockey, og drakt #23 henger i taket i Manglerudhallen - som et tydelig bilde på hva 43-åringen har betydd for klubben.

For etter to sesonger for byrival Vålerenga vender han hjem for å avslutte karriéren i moderklubben Manglerud Star.

– Nå er jeg jo tilbake der det startet. Det har vært et ønske. Etter en brå slutt på forrige sesong kom dette på banen. Jeg følte at jeg var sterkt ønsket, så da gikk ting ganske fort. Det er jo i Manglerud jeg har hjertet mitt, så å ende karriéren der også er stas, sier Trygg til TV 2.

43-åringen har en lang karriére bak seg.

Trygg spilte i Manglerud Star(Spektrum Flyers) frem til han dro til Färjestad og SHL i 1999. Etter 14 år i svensk og tysk hockey, kom han hjem til Norge og Lørenskog i 2013.

I norsk hockey kan han skilte med hele 503 kamper, i tillegg til 136 offisielle landskamper.

Nå har han signert en toårskontrakt med MS, og mener det er sannsynlig at det blir karriérens siste - som spiller.

– Det høres absurd ut å fortsette etter det. Jeg har vært heldig med hvordan kroppen min har respondert på trening, og at jeg har kunnet holde på i så mange år. Nå får jeg jo også andre arbeidsoppgaver som kan være en fin inngang til en jobb etter karriéren, forklarer han.

Får ansvar for spillerutvikling

For i tillegg til å bidra til å tette forsvaret til MS kommende sesong får 43-åringen en ekstra rolle som spillerutvikler i klubben, da spisset opp mot unge backer.

– Jeg får et ekstra ansvar for å ta vare på unge talenter, og utvikle dem. Planen er at jeg skal bidra med min erfaring opp mot både spillergruppa, og trenerteamet. For det takker jeg selvfølgelig for tilliten, og ser på det som en bra utviklingsmulighet for meg. Drømmen min er jo å kunne jobbe med ishockey etter jeg er ferdig som spiller, og jeg tror at dette kan være en bra inngang, mener veteranen.

Daglig leder Cecilie Olsen er naturligvis veldig fornøyd med klubbens nyeste signering.

– Dette er veldig positivt for klubben. Det betyr veldig mye for oss å få en mann med hans erfaring tilbake til klubben. Med sin lange erfaring vil Trygg bidra opp mot trenerteamet, og får særlig ansvar for utviklingen til backene på A-laget. Vi har jo mange unge backer. Han vil bli en slags utviklingssjef, sier Olsen til TV 2.

Forsterket lag

Det er fortsatt uklart om lillebror Mathias blir å se i MS-drakt kommende sesong. 34-åringen står foreløpig uten kontrakt, men storebroren håper de kommer frem til en løsning.