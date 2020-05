Game of Thrones-stjernen, Sophie Turner (24) og artist Joseph Adam Jonas (30), bedre kjent som «Joe» Jonas i bandet «Jonas Brothers», feirer i disse dager ett års bryllupsdag.

I midten av februar kunne paret også avsløre at de skal bli foreldre i løpet av sommeren.

Nå avslører Jonas, under et intervju med James Corden i det amerikanske talkshowet «The Late Late Show», hva som måtte til for å få bli Turners ektemann.

Fantasyfilm-fan

Hans nåværende kone, som ble kjent via sin rolle som Sansa Stark i HBOs fantasy-serie «Game of Thrones», skal ifølge Jonas nemlig være svært fan av magiske serier. Så fan at hun tvang ham til å se alle Harry Potter-filmene før de kunne gifte seg.

– Sophie sa: «Hør her, hvis vi skal gifte oss», og hun mente det på ekte, «hvis du skal date meg, er du nødt til å se Harry Potter-filmene», sa Jonas i sofaen hos Corden.

Lego-lek

30-åringen innrømmer å ha blitt «forelsket» i filmene selv, men at han måtte gi Turner et krav tilbake. Hun hadde nemlig ikke sett Ringenes Herre-filmene, og ble pent nødt til å se disse i karantene-tiden.

For å gjøre serie-tittingen komplett og ha noe å gjøre under karantenen, har ekteparet nå blitt stor fan av å bygge Lego.

– Vi har bygget tre Ringenes herre-sett, vi har bygget Galtvort-slottet, som har omtrent 7000 biter, Batmobil og Stranger Things. Så nå holder vi på å gå tom for idéer, spøkte Jonas.

Donerte måltider under korona-krisen

«Sucker»-artisten besøkte TV-showet i forbindelse med en prat om at paret nylig har donert 100 middager til hjelpearbeidere, i mer belastede deler av Los Angeles, under koronakrisen.

Paret sendte måltidene til sykehuset «East Los Angeles Doctors Hospital» som en del av kampanjen «Fuelling the Fearless», som jobber med å sysselsette lokale restauranter som sliter med å få endene til å møtes under krisen.

Nyheten ble bekreftet på kampanjens egen Instagram-side, hvor de takket for parets bidrag.