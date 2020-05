Nannie (49) elsket hekling og husmorporno – så ble den grusomme livsløgnen hennes avslørt

Nannie har jo ingen mulighet til å bli kjent med guttene i bygda på egenhånd, siden faren nekter både henne og søstrene å prate med dem. Han nekter dem også å bruke sminke og det han mener er altfor utfordrende klær.

Å gå på dans er helt utelukket, fordi faren er redd.

– Jeg er redd for at dere blir voldtatt, forklarer han.

Får ikke flytte sammen

Når Nannie blir 16 år, begynner hun å jobbe på lintøyfabrikken Linen Thread Company. Det møter hun Charley Braggs.

Han er akkurat som mennene hun har lest om i morens blader – høyreist, bredskuldret, oppmerksom og snill.

I VARETEKT: Nannie Doss slår av en prat med drapsetterforsker Harry Stege etter å ha innrømmet alle å ha drept fire ektemenn med rottegift og arsenikk. Foto: AP

Etter at Nannies far har godkjent ham, frir Charley.

Bare fire måneder etter at de møttes, er Nannie og Charley blitt mann og kone.

Charleys mor er ugift og singel, og krever at det nygifte paret flytter inn til henne for å hjelpe til.

Nannie reagerer sterkt. Det er ikke slik hun har sett for seg et ekteskap.

I en memoar hun skrev i Life Magazine like før hun døde, beskrev Nannie svigermoren som «en krevende hypokonder av ei mor», og fortalte at svigermoren krevde at paret var hjemme hver eneste kveld.

Nannie føler at den nye svigermoren er minst like dominerende som sin egen far, og bestemmer seg for å ta kontroll over sitt eget liv.

Mens Charley og moren sitter hjemme, drar hun oftere og oftere ut av huset. Hun drar alene på barer, er utro, drikker store mengder alkohol, og kjederøyker.

Også Charley er utro, og forklarer senere dette med at han var redd.

– Nannie var ei vakker jente og utrolig morsom. Ekteskapet vårt begynte bra, men etter noen år så sporet hun helt av, har Charlie ifølge Alabama Heritage uttalt i etterkant.

Svigermor styrte alt

SISTE SMIL: Nannie Doss poserer foran alle fotografene etter at hun er blitt dømt til livstid i fengsel i 1955. Foto: AP

«Jeg giftet meg, som faren min ønsket, i 1921 med en gutt jeg bare hadde kjent i fire eller fem måneder. Han hadde ingen familie, utenom en mor som var ugift og som tok over livet mitt da vi giftet oss,» skrev Nannie i Life Magazine.

Til tross for at Nannie føler at ekteskapet ikke er noe av det hun drømte om som liten, får hun og Charley fire døtre på bare fire år.

I 1927 dør plutselig to av jentene etter å ha spist frokost. Legene finner ingen annen forklaring enn at de er blitt matforgiftet.

I begravelsen virker Nannie, som har innkassert store summer på grunn av jentenes livsforsikringer, sønderknust.

Charley er blitt overbevist om at kona har noe med dødsfallene å gjøre. Han stikker av sammen med deres førstefødte datter, Melvina.

Det gjør han lurt i, for han skal vise seg å bli den eneste ektemannen som noensinne har overlevd Nannie.

Nektet å spise og drikke når Nannie var sint

I etterkant forteller Charley politiet at han var livredd så lenge han var gift med Nannie.

– Den gang visste jeg ikke om gift. De som tok hånd om likene, sa at jentene var blitt forgiftet. Noen av vennene mine advarte meg mot Nannie. Da hun var sint, nektet jeg å spise eller drikke noe av det hun lagde. Hun var temperamentsfull og frekk, sier han.

Han sier at han tror at den eneste årsaken til at hun ikke drepte ham, var fordi han ikke hadde livsforsikring.

VENTER: Nannie Doss avbildet 2. mai 1955 under den pågående rettssaken mot henne i Tulsa i Oklahoma. Foto: AP

Tilbake til blader og bøker

Nå sitter Nannie igjen alene med den nyfødte datteren Florine, og svigermoren.

Hvert ledige sekund hun har, bruker hun på True Romance, og hun drømmer om å finne seg en ny mann som er like kjekk og omtenksom som mennene hun leser om.

PRESSEKONFERANSE: Nannie Doss, omringet av etterforskere, svarer på spørsmål under rettssaken mot henne 28. november 1954. Foto: AP

I 1928 kommer Charley Braggs og Melvina plutselig tilbake til byen, og med seg har de Charleys nye kjæreste og hennes sønn.

Charley krever skilsmisse. Nannie vil det samme.

Braggs og Nannie fullfører skilsmissen, og hun får tilbake datteren Melvina.

Ensom og pengeløs tar Nannie med seg sine to gjenlevende døtre og flytter inn hos foreldrene sine.

Sjarmert av kjærlighetsdikt

I 1929 kommer hun over en kontaktannonse i True Romance, hvor Frank Harrelson søker etter en kvinne å gifte seg med.

Nannie skriver et brev til ham, og han svarer med et bilde av seg selv og flere kjærlighetsdikt. Nannie blir sjarmert i senk, og er overbevist om at hun denne gangen har møtt sin sjelevenn.

Hun vet ikke at han har vært alkoholiker hele sitt voksne liv, og at han en rekke ganger er blitt arrestert for løsgjengeri og fyll.

Stormforelskede Nannie gifter seg med Frank så fort det lar seg gjøre, og de flytter til Jacksonville i Florida sammen med Melvina og Florine.

Nannie blir knust når hun innser at heller ikke Robert er drømmemannen.

Hver eneste uke finner hun spritflasker som er skjult i huset og gravd ned i rosehagen hennes.

Hun finner også ut at Frank har en enorm gjeld, og at han dessuten er blitt dømt for vold flere ganger.

Hun velger likevel å bli hos ham.

Drøm eller virkelighet?

Nannies datter Melvina er blitt voksen, og får i 1943 sønnen Robert. Nannie er ofte barnevakt, og lar seg ofte bli fotografert sammen med ham på fanget.

GOD KLEM: Nannie Doss klemmer datteren Melvina kort tid før hun blir dømt til livstid i fengsel. Foto: AP

Han har store øyne og bollekinn, og Nannie smiler fra øre til øre med armene sine rundt ham.

Når Melvina skal føde sitt andre barn, ei jente, er Nannie på plass på sykehuset for å hjelpe til.

Mens Melvina føder, løper Nannie frem og tilbake for å hente juice og kalde kluter til henne.

Den nyfødte jenta skriker og spreller når hun blir født, men dør kort tid etter fødselen.

Legene skjønner ingenting.

Melvina, som er svært omtåket etter en lang og hard fødsel, sier til mannen og svigermoren at hun trodde at hun så – eller kanskje hadde mareritt om – at moren stakk en hattenål inn i jentas hode på sykehuset.

Tror hun så syner

Melvinas ektemann og svigermor sier at de begge så at Nannie holdt en hattenål i hånda samme dag som jenta ble født, og at hun tvinnet den rundt fingrene sine.

Likevel slår Melvina fra seg tanken om at hennes egen mor har drept jenta, og tenker at hun trolig bare så syner etter den tunge fødselen.

Når Nannie 7. juli 1945 er barnevakt for Melvinas to år gamle sønn Robert, dør også han.

Legene mener at gutten døde av oksygenmangel, men heller ikke denne gangen klarer de å finne ut hvorfor.

Melvina er sønderknust etter å ha mistet begge barna, men hun våger ikke å tenke tanken på at det er hennes egen mor som har drept dem.

Når Nannie senere blir tiltalt for drap, stiller Melvina opp i rettssalen og holder rundt moren mens blitslampene gløder.

TATT: Nannie Doss på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Eksmannen kommer tilbake

Nannies turbulente ekteskap med Frank Harrelson varer i 16 år.

Når han en kveld kommer hjem sørpe full etter å ha festet sammen med kamerater som har vært utstasjonert under 2. verdenskrig, voldtar han Nannie.

Dagen etter voldtekten finner Nannie ei flaske med hjemmebrent sprit som Robert har gravd ned i rosehagen.

Det rakner for henne. Dette livet er tvert det motsatte av det hun hadde drømt om som liten, og nå vil hun at han skal lide.

Hun heller rottegift og arsenikk i flaska, og graver den ned igjen – vel vitende om at Harrelson på et eller annet tidspunkt kommer til å grave den opp og drikke det som er i den.

Dagen etter graver han den opp og tømmer innholdet.

Samme kveld får Harrelson kramper og magesmerter, og lider en smertefull død i senga mens Nannie ligger ved siden av ham og stryker ham over hodet.

Nok en gang er legene i villredet, men ingen mistenker Nannie. De konkluderer med at også Frank er blitt matforgiftet.

Møter ny ekemann via kontaktannonse

Nannie fortsetter jakten på den store kjærligheten, og setter inn flere kontaktannonser i lokalavisa.

Hun blir brevvenn med Arlie Lanning, som hun blir overbevist om at er drømmemannen.

BEGRAVELSE: Nannie Doss (t.v) avbildet sammen med to venner under Arlie Lannings begravelse i 1952. Foto: AP

Bare tre dager etter at Nannie og Arlie møtes for første gang, gifter de seg og flytter sammen i North Carolina.

I likhet med Harrelson, er også Lanning alkoholiker. Når Nannie oppdager dette, begynner hun igjen å dra ut på byen. Noen ganger forsvinner hun flere måneder i strekk.

Når hun er hjemme, er hun den perfekte husmoren som passer barna, lager middag, henger opp klær til tørk i hagen, lager kaker til naboene og holder huset skinnende rent.

Når hun er borte, må Harrelson ta seg av barna mens hun tar inn på hotell, drikker hjemmebrent, kjederøyker og er utro.

«Nannie, det må ha vært kaffen»

Plutselig dør også Lanning av det legene tror er hjertesvikt, og få dager senere brenner huset deres ned.

Naboene er sjokkerte, og Nannie – med tårer i øynene – forklarer:

– Han bare satte seg ned en morgen for å drikke en kopp kaffe og spise ei skål med svisker jeg hadde laget til ham. Helt frem til da var han i god form. Så, to dager senere, var han død. Jeg pleiet ham, tro dere meg, men jeg feilet, sier hun.

Hun drar et lommetørkle opp fra lommen på forkleet sitt, og tørker bort en tåre som renner nedover kinnet.

– Stakkars, stakkars Arlie. Vet dere hva han sa til meg da han tok sitt siste åndedrag? «Nannie, det må ha vært kaffen», sier hun.

Nannie flytter inn til svigermoren, men bare dager senere dør også hun.

Nannie og barna flytter inn hos søsteren, Dovie. Ingen alarmer går når også Dovie dør etter kort tid.

Date-klubb

På jakt etter en ny ektemann, blir Nannie med i singelklubben Diamond Circle Club. Der møter hun den pensjonerte selgeren Richard L. Morton.

Morton faller pladask for Nannies smil, og sender et brev til singelklubben for å melde seg ut.

– Takk for at jeg har fått møte den søteste og mest fantastiske kvinnen i verden, skriver han.

I 1952 gifter Nannie og Morton seg i Emporia i Kansas.

Stormforelskelsen dabber av, og Morton innleder et hemmelig forhold til en kvinne han ble kjent med like før han møtte Nannie.

Låser seg inn på badet

Nannie har ikke meldt seg ut av singelklubben, og begynner i all hemmelighet å skrive brev med andre menn.

OPTIMIST: Nannie Doss kommer ut fra rettslokalet etter en lang dag i retten. Foto: Getty Images

Hun passer på at det alltid er hun som henter posten.

Hun låser døra til badet, og leser alle brevene hun får. Hun svarer mange, og spør om de er klare for ekteskap.

En tidlig morgen heller hun rottegift og arsenikk i termosen Morton alltid har med seg.

På kvelden får han kramper, store magesmerter og dør.

– Jeg fant ut at han hadde planer om å stikke av med en annen kvinne, forklarer Nannie i etterkant.

Morton har hele fem livsforsikringer, som Nannie innkasserer kort tid etter dødsfallet.

Når Nannies far dør av naturlige årsaker, flytter hennes mor Louise inn til Nannie. Det går ikke lang tid før også Louise får store magesmerter og dør på mystisk vis.

Ingen mistenker at gode, snille Nannie har noe med alle dødsfallene rundt seg å gjøre. Men, like etter, blir hun avslørt av en tilfeldighet.

Kritiserer Nannies romantiske blader

Nannie forelsker seg i den konservative presten Samuel Doss. Han har akkurat mistet familien sin i en tornado som herjet i Arkansas.

De gifter seg, men krangler stadig. Nannie mener at Samuel er gjerrig og kjedelig. Samuel mener at hun er lat og alt for glad i penger.

Samuel liker å ha det mørkt og kaldt i huset for å spare strøm, og han har kun en liten leselampe på når han skal lese avisa i den gamle, utslitte stolen han har hatt i alle år.

Nannie har nesten ingen penger selv, og blir frustrert over at ektemannen tviholder på lommeboka.

SMILER: Nannie Doss (t.h) avbildet like etter at hun er blitt dømt til livstid i fengsel i Tulsa i Oklahoma. Foto: AP

Samuel Doss synes ingenting om TV, som nettopp har revolusjonert verden, og han kan ikke fordra Nannies forkjærlighet for TV-serier, romantiske blader og bøker.

– Kristne kvinner trenger ikke TV og romantiske blader for å være glad, sier han til Nannie.

Nannie stikker, og sier at hun ikke kommer tilbake før han slutter å være så gjerrig – og i hvert fall ikke før han setter hennes navn på bankkontoen sin, slik at også hun kan bruke den.

Hun krever også at Samuel bestiller to livsforsikringer som gjør at hun får utbetalt store summer hvis han eventuelt dør.

Samuel trygler Nannie om å komme tilbake. Det skal vise seg å være den største tabben i hele hans liv.

Drepte fordi hun ikke fikk se TV

I september 1954 blir Samuel innlagt på sykehus med kramper og enorme magesmerter. Med nød og neppe overlever han, og blir sendt tilbake til Nannie.

Han klarer ikke å ta til seg mat, og ligger i senga mens Nannie stryker ham over hodet, serverer ham sviskekaker og sier at han snart blir frisk. Samuel tror henne.

Men, bare syv dager senere får han kramper og magesmerter igjen, og faller om død.

Nannie er snar med å hente ut utbyttet fra livsforsikringene hans.

Bankkontoen blir tømt.

– Han ville ikke la meg se favorittprogrammet mitt på TV, og han tvang meg til å sove uten vifta på, på en av de varmeste nettene vi har hatt! Han var fæl. Hvilken kvinne kan leve under slike forhold, spør Nannie når hun senere blir mistenkt for drapet.

DRAPSMIDDEL: Nannie Doss helte blant annet arsenikk i ektemennenes mat og kaffe. Foto: Wikimedia Commons

Oppmerksom lege endrer alt

Det var Dr. Schwelbein som behandlet Samuel da han i september var innlagt med kramper og magesmerter.

Schwelbein får vite at Samuel er død, og skjønner ingenting.

Han vil vite hvordan Samuel egentlig døde, og beordrer en obduksjon av liket.

Obduksjonen viser at Samuel har enorme mengder arsenikk i kroppen.

– Mengden kunne ha drept en hest, skriver Schwelbein i sin rapport.

Nannie blir pågrepet og satt i lange, tunge avhør.

Hvem andre kan ha forgiftet ham, enn henne?

Nannie tviholder på en utgave av True Romance i avhørsrommet, og stiller seg uforstående til pågripelsen.

– Forgiftning? Meg, spør hun og bryter ut i latter.

Etterforskerne er ikke i tvil.

De lar henne ta med seg True Romance inn i avhøret, i håp om at hun føler seg tryggere da.

– Nannie, vi har vært her i mange timer. Er du ikke lei? Du drepte ham. Vi vet at du drepte ham. Du vet at du drepte ham, sier en av dem.

– Åh, gutter, kom igjen. Jeg har ikke drept noen. Jeg skjønner ikke hvorfor dere tror det, svarer hun og kniser.

– Vi har tatt noen telefoner

I boka om Nannie Doss og andre kvinnelige seriemordere, «Deadlier Than Male», har forfatter Terry Manners gjengitt en samtale fra avhørsrommet:

Sjefsetterforsker Ray Page tenner en sigarett og tar et steg mot Nannie, og hun rister på hodet og sier at hun ikke skjønner hvorfor hun er der.

– Vi har tatt noen telefoner, Nannie, og har fått vite at herr Doss var den fjerde ektemannen din som døde med de samme symptomene. Vi legger to og to sammen, Nannie, og det ser ut som om vi har kommet frem til, vel, fire, sier han.

Og:

– Arsenikk, Nannie. Vi tror at alle døde av arsenikk. Det er lettere hvis du bare innrømmer hva du har gjort, før vi finner ut av det selv, sier han.

STOR INTERESSE: En avisnotis som forteller at Nannie Doss er blitt erklært gal av retten. Foto: Faksimile

Tviholder på bladet sitt

Nannie ler og slår seg på knærne. Mens hun har øynene festet på en side i True Romance, svarer hun dette:

– Unge mann, sier du at jeg drepte alle ektemennene mine? Du er en flott mann, men så dum, sier hun, og blar om.

Ray Page krever at hun legger fra seg bladet.

– Nannie, det er andre også, er det ikke? Mange personer rundt deg har falt døde om de siste tiårene, og spøkelsene deres kommer tilbake. De er her, Nannie, i dette rommet. La dem få hvile, sier han.

– Ok, ok, sier Nannie, og retter seg opp i ryggen.

Hun tar et dypt åndedrag.

LESER BLADER: Nannie Doss avbildet i fengselet i Oklahoma, hvor hun slo ihjel tiden med å lese bladene sine. Foto: AP

Mens hun smiler, forteller hun gladelig at hun ikke bare har drept Samuel Doss, men også tre andre ektemenn.

Hun titter på True Romance, som nå ligger på bordet foran henne, og trekker pusten dypt.

– Så, der har du det. Kan jeg få tilbake bladet mitt nå, spør hun og ler.

Politiet gir opp

Politiet ser nærmere på Nannies liv, og forsøker å finne svar på hvordan nesten alle Nannies nærmeste, som moren, søsteren, barnebarna og svigermoren, plutselig døde.

Nannie nekter for å ha drept dem, og politiet klarer ikke å finne nok bevis til at hun kan bli siktet for flere enn ett drap.

– Jeg kan jo ikke drepe noen jeg deler blod med, sier hun.

Blir erklært gal

I en alder av 49 år, er Nannie Doss tiltalt for drapet på Samuel Doss, og hun risikerer å bli den første kvinnen i Oklahoma som får dødsstraff.

To år etter at hun ble pågrepet, blir hun erklært gal av dommer Elmer Adams.

Dette sparer henne for den elektriske stolen.

– Jeg vil ikke skape dårlig presedens ved å ta livet av en kvinne, og da spesielt ikke en kvinne med psykisk sykdom, sier han i retten.

I juni 1955 blir Nannie Doss dømt til livstid i fengsel, og hun smiler bredt når hun får dommen.

LEI: Nannie Doss forteller lokalavisa at hun skulle ønske hun ble dømt til døden. Foto: AP

Mister livsgnisten

Etter to år i fengsel, blir hun intervjuet av lokalavisa Sarasota Herald-Tribune.

Da er hun ikke like smilende og glad som før.

Hun forteller at hun skulle ønske at ble dømt til døden.

– Jeg har mistet livsgnisten, sier hun, og sier at tiden går sakte i fengsel.

Hun forklarer også at smilet hun er så kjent for, er falskt.

– Bak det store smilet mitt er det et tungt hjerte. Jeg har alltid latt folk tro at jeg er glad, selv om jeg ikke er det, sier hun.

– Kanskje Gud er snill

Nannie forteller at hun kun får lov til å jobbe i fengselets vaskeri, selv om hun helst har lyst til å jobbe på kjøkkenet.

– Når de mangler folk på kjøkkenet, har jeg alltid tilbudt meg å hjelpe til, men de lar meg aldri jobbe der, sier hun.

Nannie sier at hun har hatt to små hjerteinfarkt siden hun ble fengslet.

– Kanskje Gud er snill og tar meg snart, sier hun.

Ti år etter at hun ble dømt til livstid i fengsel, får Nannie leukemi.

Etter kort tids sykeleie, sovner hun inn på et sykehus med hendene foldet.