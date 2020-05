Planen til NFF: Dette skjer om spillerne får påvist koronasmitte

«Det er ikke begrensninger for kontakt på banen under kamp. Lagene skal samtidig oppfordres til å feire individuelt (etter scoring og andre hendelser). Trenere, støtteapparat og innbyttere skal holde minst 1 meters avstand til hverandre og andre personer (på benken, i oppvarmingsområde mv.).», står det også i protokollen.

Spillerne må følge tøffe karanteneregler

NFF har også laget en protokoll for hvordan klubbene skal kunne gjennomføre normale treninger med fullkontakt.

Der går det fram at hvert lag må fungere som en lukket gruppe og opptre i tråd med FHIs karantenebestemmelser, med minimal kontakt med andre.

For spillerne innebærer det:

• Skal ikke gå på skole eller jobb utenom tiden en bruker sammen med laget på trening og i kamp.

• Personer som bor sammen, kan omgås som normalt.

• Skal ikke ta lengre reiser innenlands (med unntak av reise til og fra kamp) eller reise utenlands.

• Skal ikke ta offentlig transport (med unntak av reise til og fra kamp).

• Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.

• Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

• Kan gå tur utendørs, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.

• Vær årvåken på egne symptom. Ved feber eller luftveissymptom, bør du isolere deg så snart som mulig.

Klaveness, som presiserer at dette er et arbeidsdokument, har forståelse for at restriksjonene kan virke strenge, men påpeker at dette er den eneste måten man kan få i gang fotballen på igjen.

– Dette er et rammeverk for å kunne spille fotball. Og dette var det laveste nivået vi måtte legge oss på. Alternativet er å ikke få spille fotball, og dette gjelder jo kun for den profesjonelle fotballen, sier hun.

15 minutters-regelen

TV 2 har vært i kontakt med fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet, om hvordan fotballag skal forholde seg til en eventuell positiv koronatest fra en spiller, trener eller noen i støtteapparatet. Han sier hovedregelen er som følger:

– Har du vært i nærkontakt med noen som er smittet, altså innenfor to meter i 15 minutter eller mer, da skal man i karantene.

– Men dette blir vel i praksis umulig å fastslå i et fotballag?

– Det blir en oppgave for helsepersonell tilknyttet laget. De må gjøre en vurdering på hvem som kan ha vært i så mye kontakt at det kan være smitte, sier han.

Lie betegner tiltakene rundt fotballen som «veldig gode», og mener summen av disse kan være med på å unngå at spillere med smitte kommer seg ut på banen i det hele tatt.

– Men noen garanti får du aldri. Derfor må man (ved positiv koronatest, journ.anm.) gjøre en skjønnsmessig vurdering på hvordan folk har vært sammen, sier Lie, og bruker et hypotetisk eksempel dersom en spiller er smittet:

– Hvis du som forsvarsspiller markerer en koronasmittet spiss, vil du være ganske tett oppi vedkommende ganske mye av tida. Det vil da tilsi økt årvåkenhet. I fotball er du ikke i nærheten av andre hele tida, så det må gjøres en vurdering av den aktuelle situasjonen. Hvem har spilleren vært i kontakt med og hvor mye. To høyrebacker vil for eksempel sjelden møtes. Hvis du går forbi en på gata som er smittet av koronaviruset, regner vi ikke med at det innebærer noen smittefare. Har du vært i nærheten og løpt forbi, tillegges det ikke sannsynlig risiko for å bli smittet.

– Rent hypotetisk: Hva hvis høyrebacken er mye i nærkontakt med en sentral midtbanespiller, som igjen ofte er i nærkontakt med høyrebacken på motsatt side av banen?

– Man kan konstruere mange vanskelige situasjoner. Men den smitten du bringer videre må være fra deg, ikke fordi du har vært borti en annen, svarer Lie.

