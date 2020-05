Kristne Signy valgte å oppdra barna sine som muslimer

– Min kropp, mitt valg

Derfor tok også 27-åringen et valg som ung voksen å begynne med hijab.

– Det var et personlig valg basert på det som var best for mitt liv og min relasjon til min tro. Også føler jeg at hva andre tenker og føler om det har ikke noe med meg å gjøre. Det er min kropp og mitt valg, sier hun og forteller at enkelte kun ser hjiaben når de ser Sarah og ingenting annet. Det vil hun endre på.

STORFAMILIE: Signy og ektemannen har fire barn sammen. Sarah (t.v) er den eldste og den eneste som bruker hijab. Foto: Privat

– Jeg forandrer meg ikke når jeg tar den på. Jeg er jo den samme og den definerer ikke verken som menneske eller muslim. Så jeg håper folk kan prøve å se forbi hva jeg har på hodet og være litt mer interessert i hva jeg har i hodet.

Signy forteller at hun var bekymret for datteren idet hun tok valget. Årsaken var at hun vet at folk har fordommer mot hijab og at kvinnene som bruker dette plagget ofte blir sett på som et offer eller at de er undertrykt.

– Jeg synes det var trist. Jeg visste at det kom til å være sånn, og det har vært sånn. Sarah blir ikke alltid sett på som den hun er, så det synes jeg var trist. Hun er en nydelig person både inni og utenpå, påpeker hun.

Minoritet i egen familie

Signy har flere ganger vært inne på tanken om å selv konvertere til islam, men hittil har det ennå ikke skjedd etter alle disse årene. Hun legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å være den eneste kristne i familien.

– Jeg er minoritet i min egen familie, og jeg mangler det fellesskapet de har rundt det religiøse. Det har ikke jeg med barna mine. Jeg kan selvfølgelig ha ønsket meg at de sang salmene som jeg er så glad i, men sånn er det ikke og sånn er det vel for mange foreldre. Du kan ikke dele alt med alle i familien. Så det er ikke noe stor sorg, men det er klart at jeg legger merke til det.

Det er også noe av grunnen til at Signy har tilbrakt mange timer i moskeen sammen med familien, for å få et innblikk i hva de driver med der.

– Jeg er en del i moskeen sammen med familien en del, så jeg har absolutt en plass der. Jeg blir behandlet så med respekt og pent av hver og en, det må jeg virkelig si, forteller hun.

Sarah sier at de også respekterer morens tro, og at hun må gjøre det som er riktig for henne.

– Hun er det viktigste for oss og vi det viktigste for henne, så vi er med og prøver oss på hennes ting, sier hun og forteller at de blant annet er med på å feire jul sammen med moren:

– Jeg vil ikke si jeg feirer det religiøst, men vi er med henne og gjør det så koselig som mulig for henne.