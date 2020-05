– I dag er intet mindre enn en historisk dag. I dag er den første dagen for det vi kan kalle nye Norwegian, åpnet styreleder Niels Smedegaard under Norwegians pressekonferanse mandag.

Aksjonærene stemte ja til Norwegians kriseplan under generalforsamlingen mandag morgen, som betyr at Norwegian kan leve videre.

Smedegaard rettet en stor takk til aksjonærer, leasingselskaper og obligasjonseiere, som gjorde det mulig å gjennomføre redningsplanen.

– Nå er grunnlaget på plass for å utløst den siste delen av pakken fra norske myndigheter. Nå har vi en plan for fremtiden, og er klare for å komme ut på den andre siden, sa Smedegaard.

– Går inn i historien

Norwegians ledelse var svært lettet over utfallet av generalforsamlingen.

– Det er en utrolig lettelse vi føler nå. Samtidig er det en følelse av innestengt jubel. I disse koronatider har man lyst til å hive seg rundt halsen på folk og juble og gi handshake, men må liksom holde det litt inne, sa konserndirektør Jacob Schram.

Et overveldende flertall av Norwegians aksjonærer stemte ja til ledelsens redningsplan. Målet med redningsplanen til konsernsjef Jacob Schram har vært å få tilgang til et statlig kriselån på 2,7 milliarder kroner.

– For oss går 4. mai inn i historieboka. Dette er startlisensen til New Norwegian. Vi er langt bedre rustet nå finansielt, vi er bedre tilpasset og rustet strategisk til å fortsette etter koronakrisen. Men samtidig som vi strekker hendene i været og jubler, ligger det mye hardt arbeid foran oss. Det er nå vi skal ta det fra strategi til gjennomføring, sa Schram.

– Gigantisk tusen takk

Norwegians plan er å drive med syv fly frem til april 2021. Dette kan øke dersom etterspørselen stiger.

– Jeg vil avslutte med å si et gigantisk tusen takk, sa Schram, og listet opp flere som fortjente takknemlighet.

– Først til aksjonærer. Dere stemte ja, og dere stemte ja med overveldende flertall. Det var fryktelig spennende sitte i rommet og se meteret gå oppover.

– Vi vil takke obligasjonseiere og leasingselskaper, som hele tiden har ført en konstruktiv dialog. Vi vil takke kunder som enda ikke har fått oppgjør for at man ikke har reist for deres tålmodighet. Vi har en kjempejobb foran oss der.

– Vi vil takke Facebook-grupper og alle som har støttet oss. Vi vil takke myndighetene, som gir tilgang til lånegarantier. Vi vil også takke styret, for det arbeidet de har gjort.

(TV 2 / NTB)