Politiet beskrev angrepet på Arne og Vigdis Urstad som et av norgeshistoriens mest brutale hjemmeran da Åsted Norge omtalte saken for et år siden.

Nå håper ekteparet at noen kommer med ny informasjon slik at saken kan bli oppklart istedenfor at den henlegges.

— Det er forferdelig å få et liv ødelagt fordi noen andre skal ha vinning på det, sier Arne Urstad, som ennå sliter med store smerter etter at han nesten ble drept i sitt eget hjem.

— Jeg tenker på det mer eller mindre hver dag, sier Vigdis Urstad, som har store psykiske traumer.

Overfalt på soverommet

Det var natt til 13. august 2018 at ekteparet i slutten av 60-årene ble vekket av to maskerte menn inne på soverommet sitt. Mennene hadde på seg hodelykter for å blende ekteparet og gikk til angrep med batong og øks.

TO KRANIEBRUDD: Politiet tok dette bildet av Arne før han ble hentet i ambulanse. Foto: Politiet

Vigdis ble teipet fast mens Arne tok opp kampen mot mannen med øks. Det endte med en blodig ferd gjennom store deler av huset. Arne fikk etterpå påvist to brudd i hodet, en arm var nesten kappet i to, milten var sprukket og han hadde flere brudd i skuldrene og ribbeina.

Da Arne var døden nær etter den voldsomme kampen, skjønte ekteparet at voldsmennene var ute etter safen deres. De fikk nøklene og tok med seg 460.000 kr i kontanter som ekteparet har tjent gjennom bedriften sin. I tillegg tok de flere jaktvåpen og smykker. Deretter knuste de ekteparets mobiler og stjal bilen deres. Bilen ble senere funnet forlatt i nærheten av Strømstad i Sverige.

KNUSTE EKTEPARETS MOBILER: Ranerne forlot Arne og Vigdis hjelpeløse. Ekteparet fikk tak i hjelp ved å trykke SOS-knappen på husalarmen sin. Det reddet Arnes liv. Foto: Politiet

Ingen tekniske bevis

Ranerne etterlot ingen DNA, fingeravtrykk eller digitale spor. Det eneste overvåkningsbildet av fluktbilen er tatt på lang avstand i Eidetunnelen på tur til Sverige klokka 02:41 den 13. august 2018.

FLUKTBILEN: Ranerne stjal ekteparets Mercedes og etterlot den på et øde sted nordøst for Strømstad. Foto: Politiet

Politiet har avhørt mange, men saken er ikke oppklart. Nå står den i fare for å henlegges.

— Når man etter så lang tid ikke står nærmere en løsning enn det vi gjør nå, så er det viktig å sette en fot i bakken og vurdere om det er mulig å oppklare saken, sier politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt til Åsted Norge.

Han understreker imidlertid at saken er alvorlig og at de gjerne mottar tips fra folk som kan sitte på ny informasjon.

TRENGER NY INFORMASJON: Ettersom ranerne ikke etterlot seg tekniske spor trenger politiet nye tips for å oppklare saken, sier politiadvokat Anders Svarholt. Foto: Åsted Norge

— Nye tips som kan være av betydning for saken vil bli fulgt opp, fortsetter Svarholt.

— Vi håper inderlig at vi kan få det oppklart. Vi trenger den hjelpa vi kan få, avslutter Arne Urstad og ber alle som vet noe om å kontakte Åsted Norge eller politiet.

Hvis du har ny informasjon i saken, send en e-post til astednorge@tv2.no, til post.ost@politiet.no eller ring politiet på 64 99 30 00.