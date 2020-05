Det bor 4500 mennesker i Klaksvík. 3000 reiste på bortekamp

Lørdag: Se HB Torshavn-Streymur (TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no kl. 16), KI Klaksvik-B36 Torshavn (TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no kl. 18) og AB-Vikingur (TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no kl. 20)

Lørdag starter vårens vakreste fotballeventyr på Færøyene. Klokken 18.00 besøker B36 Torshavn Djupumyra stadion. Der venter regjerende mester KI Klaksvik. De samme to lagene møttes i seriefinale forrige sesong.

I 2019 spilte norske Simen Raaen Sandmæl (29) for mesterlaget fra Klaksvik. Trønderen gjorde sine saker svært bra. Han ble sågar tatt ut på årets lag. Nå er Sandmæl tilbake i norsk fotball. Han har byttet ut Champions League-kvalik med Obosliga-fotball for Stjørdals-Blink, uten at 29-åringen tenker for mye på akkurat det.

GÅR FORBI: Simen Sandmæl i aksjon på Færøyene.

– De færøyske lagene gjorde det veldig godt i Europa i fjor. Jeg fikk med meg seks kamper i Europaliga-kvaliken. Sånn sett følte jeg at det var fullklaff på de fleste parametre. Da blir man litt fornøyd med ett år også, sier han.

Sandmæl forteller om en enorm fotball-interesse på balløya. Det toppet seg før seriefinalen i fjor. Vinneren av oppgjøret B36 Tórshavn-KI Klaksvik ville bli seriemester.

– Det var veldig gøy. Det var en ren seriefinale. Vinneren av kampen vant serien. Vi møtte dem borte. Vi ledet 3-0 ganske tidlig, men det var en artig opplevelse. Det var en ekstrem mobilisering i byen. Det bor bare 4500 mennesker i Klaksvik, men godt over 3000 av dem var på den bortekampen. Sånn sett er interessen ekstrem. Det var god stemning i uken før kampen, og det ble skikkelig fest i ettertid. Jeg har kontakt med en del fortsatt, og det virker nesten som det fortsatt er litt feiring, sier han.

– Sterk mobilisering

EVENTYR: Simen Sandmæl ville prøve noe nytt. Valget falt på Færøyene.

Han hadde spilt for en rekke klubber i Trøndelag før han prøvde lykken på Færøyene.

– Det var litt tilfeldig. Jeg spilte i Ranheim i tre år. De siste månedene spilte jeg Obosliga-fotball for Levanger. Det var en periode jeg sto uten kontrakt. Jeg vurderte om jeg skulle prøve noe nytt. Jeg har som regel spilt i Trøndelag, så jeg var giret på å prøve noe nytt. Sverre Mauseth sendte meg en tekstmelding og lurte på om det kunne vært en idé å reise til Færøyene. Han hadde kontakt med en klubb der. Jeg slo det egentlig litt fra meg, men det var en artig tanke. Jeg undersøkte det nærmere, og da tenkte jeg: «hvorfor ikke». Det var litt eksotisk og annerledes, sier han.

