15-åringen har vært gjennom svært mange tøffe behandlinger for kreftsykdom de siste årene. Han hadde nå vært kreftfri i to år, men slet med senskader.

Forrige fredag forverret tilstanden hans seg, og lørdag morgen døde Martin, med familien sin rundt seg.

– Kroppen hans var sliten, og han trengte å hvile nå, forteller mamma Monica Hennum Steen til TV 2.

Rørte mange

Den livlige og blide gutten fra Drammen gjorde sammen med storebror Markus stort inntrykk på mange i TV-serien «Søsken» i 2017. I serien ser vi hvordan livet endret seg for brødreparet da Martin, som var født med Downs syndrom, fikk påvist leukemi i 2015. Storebroren er Martins helt, og Markus er samtidig redd for å miste lillebroren sin.

SABELTANN-FARVEL: Martin var en stor tilhenger av kaptein Sabeltann. Nå ønsker familien å dekorere kisten hans med sjørøver-effekter. Foto: Privat

– Det har gjort et veldig sterkt inntrykk på oss å se hvor mange som har blitt kjent med Martin gjennom «Søsken», sier Steen.

Til tross for at det er en stund siden serien ble sendt på TV, er det fortsatt mange som tar kontakt med familien.

Sabeltann-farvel

På grunn av koronarestriksjonene blir det en bisettelse under spesielle omstendigheter. Martin var hele livet sitt en stor tilhenger av kaptein Sabeltann, og familien ønsker derfor å gjøre noe spesielt når de skal ta et siste farvel.

– Det var aldri noen tvil for oss at når Martin skulle reise, så skulle det bli på «tokt».

Derfor skal kisten dekoreres med Sabeltann-klistremerker, og kirken dekoreres med sjørøvereffekter. Også Dyreparken og Terje Formoe har tatt kontakt for å sørge for at Martin får det som han ville ønsket det.

Responsen fra folk som ønsker å bidra har vært enorm.

– Vi er veldig lei oss for at alle som ønsker, ikke får komme i bisettelsen. Det betyr utrolig mye for oss å se det store engasjementet, sier Steen.

«Bursdag» på dødsleiet

Martin ble bare 15 år gammel, men på dødsleiet feiret han 16 årsdagen – et halvt år på forskudd.

– Han har aldri vært så opptatt av hvilken dato han har bursdag på, og hadde i en stund sagt at «jeg fyller 16 år neste lørdag». Så natt til lørdag sa vi det til ham, at «nå har du bursdag». Det ble dagen han døde.

På grunn av det enorme engasjementet er det bestemt av bisettelsen til Martin onsdag 13. mai skal streames.