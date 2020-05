Norwegian har i flere uker jobbet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner.

Under mandagens generalforsamling ble det klart at aksjonærene godtar selskapets redningsplan om å omgjøre gjeld til egenkapital.

– Veldig glad

Over 95 prosent av aksjonærene stemte ja på alle de viktige punktene i redningsplanen, bekrefter selskapet i en børsmelding mandag formiddag.

– Norwegian Air Shuttle ASA er glad for å kunne meddele at den ekstraordinære generalforsamlingen har stemt for alle de foreslåtte resolusjonene, heter det i børsmeldingen.

Norwegian-gründer Bjørn Kjos er fornøyd med at aksjonærene godkjente redningsplanen.

– Det er jeg veldig glad for. Jeg tror det er en god dag for alle ansatte, selskapet og aksjonærene, sier Kjos til TV 2.

Vil operere syv fly

Den tidligere Norwegian-sjefen var selv med på arbeidet med å overbevise aksjonærene om å godkjenne forslaget. En gruppe småaksjonærer hadde varslet opprør mot kriseplanen, men ombestemte seg etter en samtale med Kjos.

– Vi har hatt en lang dialog med Bjørn Kjos og han har overbevist oss, sa Helge Stray til TV 2 søndag. Stray representerer småaksjonærene.¨

Kjos bekreftet overfor NRK at han hadde vært i kontakt med aksjonærene.

Et avgjørende ledd i planen var først å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer, noe Norwegian lyktes med søndag. Mandag morgen kom også nyheten om at Norwegian hadde sterk støtte fra leasingselskapene.

Norwegian har en plan om å operere sju fly fram til april neste år. Hvis situasjonen bedrer seg, vil kapasiteten bli økt.