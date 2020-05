Mesterkokk Kari Innerå er kjøkkensjef og eier av Brasserie Rivoli. Disse oppskriftene er beregnet til 4 personer.

Tomat og mozzarellasalat med Ramsløk:

350 g tomater

1 pk mozzarella eller burrata

1,5 dl olivenolje

3 ss eddik, gjerne sherryeddik eller hvitvinseddik

1 sjalottløk finkuttet

10 stilker ramsløk (kan sløyfes, basilikum kan brukes istedenfor)

Salt

Pepper

Slik gjør du:

Skrell sjalottløk og finkutt den, ha den sammen med olivenolje, salt, pepper og eddik. Skyll tomatene og del de i to. Mozzarella kuttes i skiver, danderes på et fat og ved servering helles olje-eddikbalndingen over og finkuttet ramsløk.

Asparges med reker og pepperrotsalat:

16 stk grønne asparges (hvite kan også brukes)

100 g reker

2 ss majones

1 ss creme fraiche

1 stangselleri (1 stang, ikke en hel bunt)

½ eple

1 ss fersk revet pepperrot eller pepperrot på tube (kan sløyfes)

½ finkuttet sjalottløk

1 fedd hvitløk eller ramsløk

1 ts sitronjuice

Salt

Pepper

Slik gjør du:

Bland sammen majones og creme fraiche. Ha i finkuttet sjalottløk, hvitløk/ramsløk, eple og stangselleri i terninger. Ha i rekene og vend godt sammen. Smak til med sitronjuice, salt, pepper og revet pepperrot.

Kutt 3-4 cm av bunnen på aspargesene. Kokes i vann med 1 ts salt pr liter i ca. 3-4 minutter. Server med reke og pepperrotsalaten, ferskt brød eller krutonger.