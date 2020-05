Marie (76) vil innføre lov mot trampoline-støy: – Det ikke nødvendig at barna skriker

Da hele landets barnehager og skoler tidligere i år ble stengt på grunn av koronapandemien, skjøt trampolinesalget i været.

– Det har vært helt vanvittig. Vanligvis starter trampolinesalget nå, men vi er allerede tomme. Covid-19 har ført til en enorm etterspørsel, sier han.

SALTO: Ei jente hopper på trampolinen sin i Ruisbroek i Belgia etter at alle landets skoler stengte tidligere i vår. Foto: Francois Lenoir/AP

Må utvise trampolinevett

Våren og sommeren er altså høysesong for trampolinekjøp og -bruk, og også høysesong for trampolineklager fra frustrerte naboer.

Problematikken er flere ganger blitt tatt opp av Huseiernes Landsforbund, og på sine nettsider sier forbundets advokat Morten Fæste at man må utvise trampolinevett:

– De aller fleste henvendelsene vi får om trampoliner, er fra folk som lurer på om det er noen regler på området, og hvordan de reglene er. Ofte er det nok slik at de har irritert seg en stund over støy og uro fra naboens trampoline. Men vi nordmenn er jo et litt fåmælt folk, og mange av oss kvier oss jo litt for å ta opp problemer, enten det er med naboen eller andre, sier han,

Huseiernes Landsforbunds støytips for trampoline: Tenk på dine naboer når du plasserer trampolinen, og sett den slik at den i minst mulig grad sjenerer dem.



Lag regler for hvor mange som kan være på trampolinen samtidig. Lag regler for hvor sent på kvelden – og hvor tidlig på morgenen i helgene – trampolinen kan brukes.



Forhør deg gjerne med naboen og forsøk å komme til enighet om hva som kan være rimelig.

Han viser til en tingrettsdom fra 2013.

– Den sier at så lenge man bor i boligstrøk er det å forvente at folk i området har trampoline. Dermed er det også å forvente at det vil komme noe støy fra lek i denne. I saken kom retten til at støyen i det tilfellet ikke var høy nok til å kunne karakteriseres som urimelig».

Videre sier han at det er god naboskikk å vise hensyn til naboene, og at man bør tenke over plassering og kjøreregler for bruk av trampoliner.

– Dersom du har stor hage, og likevel setter trampolinen helt borti nabogrensen, vil det være mer forståelig om naboen irriterer seg, og han eller hun har en bedre sak, enn om du velger en plassering som i minst mulig grad sjenerer omkringliggende eiendommer.