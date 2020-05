Adrian Amara slapp sin debutplate «Atlantis» i 2019, og nå er han klar med oppfølgeren «For fremtiden».

– Takknemlig

En av hans største fans er fotballstjernen Erling Braut Haaland (19). Han dukker stadig opp i Amaras «merch» (reklameartikler), senest i et ESPN-intervju. Den norske fotballproffen skryter av låtene til hiphop-artisten fra Oslo.

– Før kamp liker jeg å høre på musikk, spesielt den norske rapperen Amara. Jeg hører på en sang som heter «Keep Dreaming», røper spissen i et intervju med Bourussia Dortmund.

– Veldig takknemlig

Amara håper når koronatiden er over at han for mulighet til å se Erling Braut Haaland spille kamp i Dortmund. De to har kjent hverandre en stund allerede og har mye kontakt.

– Jeg ble kjent med Erling før karrieren hans tok helt av i Østerrike og Tyskland. Jeg er veldig takknemlig og det er sykt kult at han liker musikken min og at jeg har en stor fan i ham, sier Amara til TV 2.

Rolig Records

De to begynte å kommunisere sammen på Instagram. Amara hadde tidligere lagt merke til at Braut Haaland postet en del av låtene han la ut. I det siste har også fotballstjernen vist en hel verden hvem som er hans favorittartist ved å bruke klær med artistnavnet hans og plateselskapet «Rolig Records».

ROLIG RECORDS: Erling Braut Haaland blir intervjuet av sportskanalen ESPN og har på seg genser med logoen til Amaras plateselskap. Foto: ESPN/Skjermdump

Erling Braut Haaland valgte å ha på seg «Rolig Records»-genseren i et intervju med Borussia Dortmund. En seanse som er sett over 115.000 ganger på YouTube og samtidig vist fram på Dortmunds offisielle Twitter-konto, som teller nærmest 400.00 følgere.

– Det er kult å se responsen og sykt moro at at han snakker varmt om meg og går med «merch`n» min. Det er kult å ha «Braut» på laget. Jeg skal invitere ham på konsert og vi planlegger en FIFA-turnering sammen, sier Amara.

Korona-trøbbel

På denne tiden i fjor stod Amara på en rekke scener og hadde konserter. Nå har koronatiden snudd alt på hodet for artisten. 23-åringen skulle også hatt en releasefest natt til 1. mai for sin nye plate, men den ble avlyst.

– Det hadde vært gøy å spille alle de konsertene jeg går glipp av, men nå har jeg heller god tid til å forberede meg og perfeksjonere musikken min inntil de åpner opp for konserter igjen, avslutter han.