Stabæk-profilen klar for Molde - slik hetses han av Stabæk-supporterne

Jesper Mathisen har forståelse for Brynhildsens overgang.

– Ola Brynhildsen er en av de mest spennende spillerne i Norge. Jeg ser på det som helt naturlig at han vil ta et steg videre. Stabæk er gode på å utvikle spillere, det vil de alltid være, men at han ønsker seg til Molde har jeg faktisk forståelse for. Molde har vist seg som en god klubb til å utvikle spillere og jeg ser på det som et naturlig steg for han videre, sier Jesper Mathisen.

Ola Brynhildsen har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag, men sier følgende til Moldes hjemmesider:

– Jeg gleder med til å spille for Molde Fotballklubb, det blir stort. Gleder meg til å møte gutta og vi kommer til å ta Eliteserien med storm i år også.