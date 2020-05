Etter at dokuserien Tiger King ble sluppet på Netflix sent i mars, har flere av de involverte vært på alles lepper.

I midten av april ble en 40 minutter lang bonus-episode publisert. Den inneholdt intervjuer med seriens mest fremtredende personer – alle utenom Carole Baskin.

I hennes eneste intervju siden serien, gjort av Tampa Bay Times, uttalte den 58 år gamle katterettighetsaktivisten at hun føler seg lurt av filmskaperne – og at hun og ektemannen trodde serien skulle handle om dyrevern.

Blir lurt – igjen

Nå har to briter med en YouTube-kanal og over 1.37 millioner abonnenter lurt Baskin trill rundt.

Ifølge The Independent har Josh Pieters (26) og Archie Manners (26), som står bak YouTube-kanalen ved samme navn, fått Baskin til å tro at hun skal bli intervjuet av den amerikanske talkshow-verten Jimmy Fallon.

YouTube-profilene lurte 58-åringen til å tro at hun ikke kunne se Fallon under intervjuet, kun høre lyd.

Pieters og Manners brukte lydklipp av talkshow-verten fra tidligere programmer hvor han har snakket om serien Tiger King og kattedyr.

Rammet av COVID-19

Før intervjuet starter, vises en mailkorrespondanse på skjermen, hvor man kan se at Baskin sier ja til å bli intervjuet på én betingelse – hun vil kun snakke om kattedyr og reservatet hun driver.

Under intervjuet forteller Baskin hun har måttet avskjedige halvparten av arbeidstakerne sine på grunn av koronakrisen.

– Heldigvis blir dyrestellet gjort av frivillige, så dyrene får fortsatt daglig stell, men det betyr at vi må jobbe dobbelt for å komme rundt, sier hun blant annet til det hun tror er Fallon.

Etter å ha fått Baskin til å ta på og av blomsterkransen et par ganger, og bedt henne om å si «Hey, all you cool cats and kittens», avslutter de med å si:

– Så der har dere det. To kule katter klarte å lure verdens største kattedyr til å gi sitt første intervju siden Tiger King (...) Forhåpentligvis blir hun ikke alt for sur.

Her kan du se hele intervjuet: