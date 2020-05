Vil gi bort huset gratis, men skumle rykter gjør at ingen vil ha det

Eiendomsselskapet McKlain kjøpte et område i Louisiana, med mål om å bygge nye boligkomplekser der. Nå sliter de derimot med et uventet problem, ifølge nettstedet The Mirror.

Et av husene på tomten er bygget tidlig på 1930-tallet, og eiendomsselskapet ønsker i utgangspunktet å flytte det i stedet for å rive, med tanke på kulturarv.

Sylvia McKlain, medeier i McKlain Investments, la til slutt ut en post på Facebook med tilbud om at de som vil kan få huset gratis, mot at man flytter det selv.

Paranormal aktivitet

Responsen ble derimot en litt annen enn de hadde sett for seg. Kommentarfeltet eksploderte nemlig, etter at flere tidligere beboere og naboer påstår at huset er hjemsøkt av ånder.

«Jeg vedder på at huset er hjemsøkt som f***», skriver en bruker.

«Ja, det er det. Jeg opplevde tre ting der som ikke kan forklares, og vennen min som bodde der opplevde enda mer. Vi opplevde faktisk en hendelse sammen, som vi fremdeles snakker om.», svarer Gary Alleman.

En tredje person sier at de skal ha hørt «rare lyder i tak og vegger» etter å ha besøkt huset.

Noen går også så langt at de sammenligner huset med USAs mest kjente spøkelseshus, i Amityville. Den sanne historien hvor en sønn sto opp midt på natten og drepte foreldrene, samt sine fire yngre søsken i 1974, har vært til inspirasjon for en rekke skrekkfilmer.

Flere brukere lurer også på om flytting av huset eventuelt vil være en god løsning på det noe spesielle problemet.

«Vil åndene følge med huset, eller bli igjen på tomten?», spør en bruker i kommentarfeltet, som i skrivende stund har nesten 1000 kommentarer.

«Vanligvis er åndene knyttet til tomten, så selv om de bygger et nytt hus på eiendommen vil det fremdeles være ånder der», får hun til svar.

«Ja.... jeg vet ikke om det er så god idé å flytte det», svarer en annen.

Hevder «spøkelset» er oldemoren

En av brukerne i kommentarfeltet, Dawn Vallot DeClout, hevder at huset er okkupert av ånden fra hennes oldemor, Adele.

Dawns familie eide den 160 mål store tomten som huset ble bygget på, fra 1860 til 1980-tallet. Hennes oldemor skal ha bodd i huset frem til hun døde der i 1967, 90 år gammel.

«Vi tror [Adele] er spøkelset, men hun er ikke farlig i det hele tatt. Hun var sannsynligvis rundt 150 cm høy og veide rundt 45 kg», skriver hun.

Flere av de tidligere beboerne forteller at de skal ha hørt lyder fra kjøkkenet, som om noen rørte i gryter eller løftet opp og satte på lokk på dem. Dette mener også DeClout skal være tilfelle: