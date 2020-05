Knivstukket syv ganger av en mann han aldri før hadde møtt

– Jeg var sikker på at jeg skulle dø, sa mannen i vitneboksen i Bergen tingrett, mandag.

Sterkt preget fortalte 27-åringen retten om august-natten i 2018. Han fortalte om det som startet som en hyggelig tur på byen med venner.

Ifølge mannen ble den hyggelige kvelden i Bergen sentrum brått til et mareritt.

– Jeg trodde det hadde begynt å regne, fordi jeg kjente plutselig at jeg var helt våt i bakhodet. Jeg innså raskt at det var blod, sier han.

Fortalte kjæresten at han kom til å dø

Ifølge statsadvokatens tiltale ble mannen knivstukket syv ganger. På denne bakgrunn er han tiltalt for brudd på straffelovens §273, som handler om grov kroppsskade.

27-åringen ble blant annet skadet i pannen, i bakhodet, øret og i magen. Et av stikkene traff spolebenspulsåren, skadet samleårer, sener og nerven. Ifølge tiltalen var skaden potensielt livstruende og medførte akutt sykehusinnleggelse med oppfattende medisinsk behandling og nedsatt funksjon i armen.

I retten fortalte han at angrepet var over i løpet av sekunder.

Åstedet bar preg av alvoret i situasjonen. 27-åringen var innlagt på sykehus i flere dager etter hendelsen. Foto: Politiet

– Alt sammen gikk så fort. Jeg klarte å beskytte meg selv med armen, og skubbet meg selv bort fra situasjonen. Da løp den tiltalte fra stedet. Det føltes som det kom flere liter blod, og jeg fortalte kjæresten min som var sammen med meg, at jeg var sikker på at jeg kom til å dø, fortalte 27-åringen.

Tiltalte: – Synd

Begge parter har forklart at de traff på hverandre i en gate i Vestre Torggaten i nærheten av Bergen kino. Den tiltalte, en 25 år gammel mann, erkjenner delvis straffskyld for delen av tiltalen som handler om knivangrepet. Tiltalte og fornærmede har forskjellige versjoner av hva som skjedde før kniven ble en del av situasjonen.

– Jeg husker veldig lite av det som skjedde i selve hendelsen. Like før oppfattet jeg at fornærmede kom mot meg sammen med andre, sa han i vitneboksen.

I tillegg til knivangrepet er mannen også tiltalt for narkotikabesittelse, å bære kniv på offentlig sted og et tilfelle av brudd på et tidligere ilagt besøksforbud. For alle disse tiltalepostene erkjenner 25-åringen, som har vært involvert i en rekke straffesaker de siste årene, straffskyld.

– Det er synd at jeg sitter her. Det er synd at jeg har satt meg i selv i denne situasjonen, og det er synd at jeg har plassert et annet menneske i en slik situasjon, sa han i vitneboksen.

Kan ha blitt reddet av politimann

Aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen, mener at det er spesielt to momenter som gjør saken alvorlig.