Slik påvirker USAs korona-anklager forholdet til Kina

– Hadde man tatt grep tidlig, kunne kanskje krisen vært begrenset, sier professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier til TV 2.

Kina-eksperten mener at det alvorligste som har kommet frem av enkelthendelser er hvordan kinesiske leger som tidlig prøvde å varsle om krisen, ble truet til stillhet.

Geopolitisk konflikt

Nå er koronapandemien blitt en del av en geopolitisk konflikt, som denne helgen ble trappet opp med alvorlige anklager fra USA.

Kina skal bevisst ha tonet ned omfanget av koronaviruset, og latt være å informere WHO om smittefarene ved koronaviruset frem til slutten av januar.

Tunsjø sier at det ikke bør være tvil om at angrepene mot Kina er politisk motivert.

– Selvfølgelig. Det ligger politikk i alt, sier Tunsjø til TV 2.

Mens USAs president Donald Trump har spekulert i om koronaviruset kan ha blitt sluppet ut ved «en feil», sa utenriksminister Mike Pompeo søndag at det finnes «enorme bevis» for at koronaviruset stammer fra et kinesisk laboratorium.

Ifølge en uttalelse fra amerikansk etterretning i forrige uke slås det fast at koronaviruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert.

USAs øverste fungerende etterretningssjef, Richard Grenell, som koordinerer virksomheten til landets 16 ulike etterretningsorganisasjoner, sa at de jobbet for å kunne fastslå om utbruddet begynte etter at mennesker hadde kontakt med smittede dyr, eller om det var et resultat av et uhell på et laboratorium i Wuhan.

– Skjulte omfanget

I en rapport fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet, som nyhetsbyrået Associated Press har fått tilgang til, heter det at kinesiske myndigheter «bevisst skjulte omfanget» av pandemien fra resten av verden i begynnelsen av januar.

Professor Tunsjø sier at det ikke er et entydig bilde som tegnes av at Kina har forsøkt å dekke over hva som har skjedd.

– Men rapportene tegner et godt bilde av hvordan informasjon har blitt holdt tilbake og skjult, hvordan falsk informasjon har blitt spredt, hvordan kritikere har blitt slått ned på og hvordan forsøk på å undersøke hendelsene har blitt stoppet, påpeker Kina-eksperten.

Øystein Tunsjø mener at det fortsatt er mye usikkert som gjenstår å få brakt på det rene. Han mener at man ikke kan utelukke at informasjon ble holdt tilbake, for å hindre panikk før man visste hvor alvorlig krisen var.

– Samtidig er det de som hevder at dette er feil tidspunkt for kritikk og at man heller bør samarbeide for å håndtere krisen. Det er også de som fremhever at mange andre land har holdt tilbake informasjon og at det var vanskelig for kinesiske myndigheter å vite hvilken krise man stod ovenfor i desember 2019 og januar 2020, sier Tunsjø til TV 2.