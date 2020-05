På Instagram i mai i fjor avslørte den svenske popartisten at hun ventet sitt andre barn sammen med sangeren Nils Tull.

På det svenske talkshowprogrammet Luuk og Hallberg forteller hun at familieforøkelsen har funnet sted. Når fødselen skjedde, forteller hun ikke - men både kjønn og navn blir avslørt:

– Vi har fått en liten baby, en liten Ruth.

Fra før har hun og samboeren ni år gamle Bosse.

Maggio sier sønnen tar familieforøkelsen veldig bra.

– Han er stolt og glad, og har ikke vist tegn til sjalusi. Som enebarn har han fått utrolig mye kjærlighet, så nå slipper han at begge foreldrene hans følger med på hvert skritt han tar, sier hun.

Morsrollen var vanskelig

Da hun fikk sønnen sin for ni år siden opplevde hun foreldrerollen som vanskelig. Det forteller hun om i talkshowprogrammet.

– Jeg hadde vanskelig for å slappe av, bære være hjemme og si nei til alt. Det var nesten som at jeg ikke ønsket å vise at jeg hadde blitt forelder. Den følelsen har forsvunnet denne gangen, sier hun.

Maggio forklarer at hun følte hun hadde mye å bevise som artist, samtidig som hun skulle være mor.

– Det føltes som jeg stod midt i et slags brennende kaos i karrieren. Jeg følte jeg ikke kunne pause. Det er vanskelig å gi 100 prosent på to fronter, sier hun.

Føles bedre denne gangen

Hun sier mange fortalte henne at to barn ville bli kaos. Det kjenner hun seg ikke igjen i, og sier hun opplever morsrollen annerledes denne gangen.

– Det er mye bedre nå. Nå føler jeg ikke at trenger å be om unnskyldning for familieforøkelsen, sier hun.

Maggio og Tull har hatt et av og på-forhold. To år etter de fikk sønnen Bosse i 2011, ble paret separert og gjorde det slutt. Hun datet blant annet produsent Klas Gullbrand fra 2016 til 2018, før hun fant tilbake til Tull. Nå er de altså blitt en familie på fire.

Hun fikk sitt store gjennombrudd i Norge i 2008 med låten «Måndagsbarn».