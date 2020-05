I flere uker har Norwegian jobbet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner.

Under mandagens generalforsamling ble det klart at aksjonærene stemte ja selskapets redningsplan om å omgjøre gjeld til egenkapital. Dette var helt avgjørende for at selskapet skulle overleve.

Søndag uttalte konsernsjef Jacob Schram til TV 2 at det var «snipp, snapp, snute» for Norwegian-eventyret om generalforsamlingen ikke godkjente redningsplanen. Mandag stemte et overveldende flertall av aksjonærene for kriseplanen.

– Viktig at vi står sammen

Stian Sangvig er aksjonær i Norwegian og var en av dem som ga sin stemme under den ekstraordinære generalforsamlingen. Han stemte for samtlige forslag.

– Det gjorde jeg fordi jeg ønsker dette selskapet alt godt. For at vi skal kunne bygge videre, tror jeg det er viktig at vi alle jobber sammen som et lag. Både selskapet, ansatte og aksjonærer, sier Sangvig.

Mandag morgen satt Sangvig på bussen og så at Norwegian hadde fått med seg leasingselskaper og andre obligasjonseiere.

– Nå er det viktig at vi står sammen som et lag for å bygge dette videre.

– De eksisterende aksjonærene blir nå utvannet, og det er det noen som har vært sinte for. Hva tenker du om det?

– For folk som har en synlig prosentdel, kan jeg skjønne det. For meg med mine 40 aksjer, er ikke jeg like synlig. Spørsmålet man må stille seg er hva som er alternativet, sier Sangvig, og utdyper:

– Skal man ha en utvannet prosentdel av noe som gjenoppbygges, eller ha en like stor prosentdel av noe som kan vise seg å bli null? Det er motspørsmålet mitt til dem. Men jeg skjønner at man kan bli frustrert, sier Sangvig.

FORNØYD: Jacob Schram fikk det som han ønsket da aksjonærene stemte for Norwegians kriseplan. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Norwegian er fundamentale

Målet med planen til konsernsjef Jacob Schram og styret i selskapet er å få tilgang på et statlig kriselån på 2,7 milliarder kroner. Gjennom langdryge forhandlinger de siste dagene har selskapet klart å bringe både obligasjonseierne, leasingselskapene og altså aksjonærene om bord.

– Hvor viktig er Norwegian for norsk luftfart?

– Norwegian er helt fundamentale for at vi skal ha et minimum av konkurranse. I hvert fall for Norge sin del. Dersom Norwegian skulle forsvinne, noe jeg håper ikke skjer – hva er alternativene da? Da trenger vi andre lavprisselskaper, og det spørs om de vil ta det samme hensynet til passasjerene, eller om de bare vil satse på rutene som er lønnsomme, sier Sangvig.