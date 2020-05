Det opplyser Holden selv til TV 2 mandag morgen.

Anken varslet han allerede torsdag, morgenen etter at Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet Hagen i fire uker med brev- og besøksforbud – to av dem i full isolasjon.

Før fengslingsmøtet uttalte Holden at han mener politiets siktelse er tatt ut på et svært spinkelt grunnlag, og at han forventet at retten ville løslate Hagen.

– Han er skuffet og overrasket, sa Holden etter at kjennelsen ble offentlig kjent.

Ny vurdering

Holden har mandag ikke svart på TV 2s spørsmål om hvorvidt han tror eller forventer at lagmannsretten vil omgjøre tingrettens kjennelse.

Nå som anken er sendt inn, vil tre dommere fra Eidsivating lagmannsrett sette seg ned med sakens dokumenter.

Dommerne vil se på kjennelsen fra tingretten holdt opp mot Holdens såkalte støtteskriv, altså hans begrunnelse for hvorfor han mener tingretten gjorde feil i å varetektsfengsle Hagen.

Skriftlig behandling

Vanligvis behandles en anke over en fengslingskjennelse i løpet av få dager. Behandlingen skjer kun skriftlig, og det er svært sjelden at retten kaller inn den siktede til å avgi en ytterligere forklaring.

Hagen ble pågrepet tirsdag forrige uke i nærheten av sitt hjem på Lørenskog, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.