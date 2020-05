– En fyr sa til meg «jeg vil heller dø i frihet»

USA er blant landene som har blitt aller hardest rammet av koronapandemien. I hele nasjonen er nær 1,2 millioner bekreftet smittet av viruset, og godt over 68.000 er døde.

President Donald Trump gikk tidlig ut og sa at konsekvensene skulle vare så kort tid som mulig. I slutten av mars signerte han en historisk krisepakke, med en prislapp på rundt 2.200 milliarder amerikanske dollar, for å redde økonomien til privatpersoner og bedrifter.

Nå begynner likevel mange amerikanere å se seg lei av nedstengningen av samfunnet, og de store innvirkningene det har på økonomien.

Stengt for andre gang

De siste dagene har flere amerikanere tatt til gatene og demonstrert for en gjenåpning av samfunnet.

I helgen rant begeret over for innbyggere flere steder i California, etter at guvernør Gavin Newsom så seg nødt til å stenge delstatens mange strender for andre gang.

I utgangspunktet ble strendene gjenåpnet forrige helg, etter å ha vært stengt av. Men gjenåpningen resulterte i at svært mange strømmet tilbake statens strender, stort sett uten å overholde smittevernregler.

Dermed erklærte guvernøren forrige uke at strendene nok en gang skulle stenges.

STENGT IGJEN: Californias guvernør beordret alle strendene i delstaten stengt 1. mai, men to dager senere så det ut til at flere hadde valgt å se bort fra dette. Foto: Michael Heiman/Getty Images/AFP

«Freedom over fear»

I flere av Californias byer har innbyggere nå sett seg nødt til å demonstrere for friheten sin, blant annet utstyrt med amerikanske flagg og paroler med påskrifter som «freedom over fear» og «freedom is essential».

Garay Sahagen er leder for Huntington Beach surfeklubb. Han tror at en del av frustrasjonen kommer av at det gis forskjellige signaler fra myndighetene på by- fylke- og delstatsnivå.

– Jeg skulle ønske alle kunne bli enige om det samme. Hvis de hadde stengt strendene for alle, hadde det spart mye hodebry, sier han til AP.

PROTEST: I Rancho Cucamonga, California, samlet innbyggere seg søndag for å protestere mot stengingen av samfunnet. Foto: Watchara Phomicinda/The Orange County Register via AP DEMONSTRANT: En demonstrant er avbildet i San Diego, California 1. mai. Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP

Vil heller dø i frihet

Få brukte munnbind, og holdt liten avstand til hverandre under demonstrasjonene i helgen. Guvernør Newsom uttrykte sympati, men gjorde det klart at han ikke vil endre på sin avgjørelse.

SURFEKLUBB: Gary Sahagen er president i Newport Beach surfeklubb. Skjermdump: KTTV-TV via AP

Han oppfordret heller demonstrantene til å bruke masker og opprettholde sosial avstand.

Gary Sahagen har selv valgt å avstå fra demonstrasjonene. Som leder i surfeklubben, mener han heller at han bør gå foran som et godt eksempel.

– Så jeg har ikke gått ut siden han beordret folk å holde seg hjemme, sier han.

Samtidig forteller han at han har blitt kritisert for å ikke bidra i protestene.

– En fyr sa til meg «jeg vil heller dø i frihet», forteller Sahagen, før han spør seg: