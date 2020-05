Oslo Børs åpner måneden med nedgang etter fall på de asiatiske børsene i natt. Målt gjennom S&P Asia 50 indeksen endte de asiatiske børsene ned 3,7 prosent.

– Krasse uttalelser fra Trump i retning Kina bidro til kraftig fall i Asia i natt. Det er naturlig å anta at dette vil prege Europabørsene i dag, inkludert Oslo børs, skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Like etter åpning mandag falt hovedindeksen på Oslo Børs med tre prosent. Etter et kvarters handel hadde indeksen på rundt -2,7 prosent.

– Verdens børser, med de amerikanske i spissen, steg betydelig i april. Investorene håper og tror at det verste er over hva gjelder Covid-19 situasjonen, skriver Berntsen.

– Store deler av verden har vært nedstengt i lengre tid, men åpnes nå gradvis opp igjen. Det kan tenkes at dette, sammen med tidenes kraftigste stimulansepakker fra sentralbankene, vil få verdensøkonomien relativt raskt ut dagens resesjon.

XXL-aksjen svingte kraftig mandag formiddag og var i 9.30-tiden ned 6,3 prosent. Det kommer blant annet etter at det etter børsslutt torsdag ble kjent at XXL-gründer Øivind Tidemandsen har solgt aksjer i selskapet for 117 millioner kroner.

Samtidig stiger bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen med rett under 20 prosent etter at selskapet torsdag kveld offentliggjorde en storkontrakt med det amerikanske forsvaret. Handelen med Norwegian-aksjen er inntil videre stoppet av Oslo Børs fram til resultatet av mandagens avgjørende generalforsamling blir kjent.

Et fat nordsjøolje selges mandag formiddag for 26,06 dollar, rundt 0,50 dollar mindre enn ved børsslutt torsdag.

(TV 2 / NTB)