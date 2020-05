Norwegian har i flere uker jobbet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner.

Under mandagens generalforsamling ble det klart at aksjonærene godtar selskapets redningsplan om å omgjøre gjeld til egenkapital.

Dette var helt avgjørende for at selskapet skulle overleve. Søndag uttalte konsernsjef Jacob Schram til TV 2 at det var «snipp, snapp, snute» for Norwegian-eventyret om generalforsamlingen ikke godkjente redningsplanen.

Det var et overveldende flertall av Norwegians aksjonærer som stemte ja til konsernledelsens redningsplan. 96,47 prosent av aksjonærene stemte ja til punktet om en egenkapitalemisjon.

Et avgjørende ledd i planen var først å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer, noe Norwegian lyktes med søndag. Mandag morgen kom også nyheten om at Norwegian hadde sterk støtte fra leasingselskapene.

– Selskapet har fått sterk støtte fra både obligasjonseiere og leasingselskaper, og styret har derfor oppdatert forslaget til beslutninger for den ekstraordinære generalforsamlingen slik at denne enigheten gjenspeiles og innsnevrer de potensielle resultatene for aksjonærene, skrev Norwegian i en børsmelding natt til mandag.

Mandag måtte Norwegians aksjonærer ta stilling til en emisjon, som vil si at det skrives ut flere aksjer. Det innebærer at deres nåværende eierandel på 100 prosent reduseres kraftig, til rundt fem prosent. Redningsplanen måtte ha to tredels flertall på generalforsamlingen, noe de altså klarte.

