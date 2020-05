I forrige uke kom nyheten om at kinesiske Xpeng har fått norsk importør og skal begynne å selge SUV-en G3 her til lands.

Hvis du ikke har hørt om dem før, er det ikke så rart. Xpeng etablerte seg som selvstendig bilprodusent så sent som i 2014. Ikke overraskende er det her snakk om elbiler.

Xpeng G3 vil være tilgjengelig i to utgaver, kalt Smart og Premium.

Nå er prisene klare for de norske modellene og nettbestillingen har åpnet.

– Prisene er 398.000 kroner for Smart og 419.000 kroner for Premium. Begge modellene er svært godt utstyrt og tilpasset det norske markedet. Vi er sikre på at en konkurransedyktig pris, gode ytelser og den fremtidsrettede plattformen bilen er bygget på vil gjøre den attraktiv for norske bilkjøpere, sier Espen Strømme, daglig leder i importørselskapet Zero Emission Mobility AS.

450-460 kilometer rekkevidde

G3 kommer med en netto batterikapasitet på 66,5 kWt, som gir en rekkevidde på rundt 450-460 kilometer, etter den nye WLTP-standarden.

Begge modellene har den helt nye XPILOT 2.5 og Xmart OS 2.

XPILOT 2.5 blir av Xpeng omtalt som kanskje verdens mest avanserte førerassistent. Xmart OS 2 tillater nettbaserte oppdateringer slik at nye funksjoner kan overføres til bilene.

G3 er en rommelig SUV med rekkevidde på rundt 450 kilometer.

Assistere føreren

Systemet bruker bilens 20 sensorer, hvorav 12 ultrasoniske radarer, fem HD-kameraer og tre-millimeterbølge radarer, til å overvåke omgivelsene og assistere føreren. Xpilots 2.5s funksjoner kan deles i tre hovedgrupper, der høydepunktene er:

Sikkerhetsassistenter som kollisjonsvarslere både forover og ved rygging, fotgjengervarslere med automatisk nedbremsing, blindsonevarslere, svingassistent med automatisk hastighetsreduksjon med mer.

Intelligente kjøreassistenter som adaptiv cruisecontrol, fartsgrenseholder, filskifteassistent, køassistent, filsentreringsassistent og intelligent ruteplanlegger.

Parkeringsassistent som lar deg velge blant flere ledige parkeringsplasser i nærheten av bilen og som parkerer bilen helt selv. Assistenten kan også lære seg oppbyggingen av kompliserte parkeringshus.

Ikke overraskende går også Xpeng for en stor infotainmentskjerm på dashbordet.

Ingen liste med dyrt ekstrautstyr

Bilens funksjoner kan styres både med den store berøringsskjermen på 15,6 tommer og med stemmen. Bilene er utstyrt med 128 GB minne og den aller siste smartchippen Quallcom 820A som gir en svært kraftig prosesseringsevne.

– I motsetning til andre bilmerker velger vi å legge tilnærmet alt utstyr som standard. Det er ingen liste med dyrt tilleggsutstyr. Vi ønsker å levere godt utstyrte biler til konkurransedyktige priser. Xpeng G3 er plattform for fremtiden der de som kjøper bilen vil oppleve at bilen oppdaterer seg selv, sier Strømme, i en pressemelding.

Går det som importøren håper, vil dette bli et relativt vanlig syn på norske veier.

Garantert bil i 2020

Toppmodellen Premium vil også få 360°-kamera på taket som kan styres med håndbevegelser fra førersetet, og som gir føreren mulighet til å ta bilder og video av omgivelsene. I tillegg får Premium-versjonen nappa skinnseter med ventilasjon, og skinn i taket innvendig.

– Mulighet for å melde sin interesse åpnet i dag på nettsidene våre. Alle som bestiller bil innen 15. juni er garantert levering i 2020, og bilen bli levert hjem til deg på døren. Vi har allerede fått mange henvendelser fra bilkjøpere om mulighetene for bestilling, sier Strømme.

