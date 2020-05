Fagforbundet er Norges største fagforbund og har med sine 395.000 medlemmer organiserte både i kommunale omsorgstjenester og helsevesenet, skriver Klassekampen.

Etter erfaringene fra koronautbruddet, hvor mange helsearbeidere har opplevd å måtte jobbe uten grunnleggende smittevernutstyr, mener leder Mette Nord at det trengs en ny nasjonal ordning hvor kritisk utstyr og medisiner må produseres og lagres.

– Det er ikke akseptabelt at folk må jobbe med livet som innsats. Selv om det ikke bedriftsøkonomisk sett er lønnsomt å ha ting på lager, kan vi ikke tenke slik når det gjelder samfunnet, sier hun til avisa.

Nord gir ikke uttrykt støtte til Rødt-leder Bjørnar Moxnes som i forrige uke tok til orde for at staten skulle ta tilbake Norsk Medisinaldepot, som ble privatisert i 2001, men sier det høres fornuftig ut.

– Det vi har sagt er at vi må ha nasjonal kontroll. Det er staten som har de nødvendige verktøyene for å kunne produsere og sikre at vi har det vi trenger, sier Nord.

