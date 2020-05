Anklagene kommer frem i en rapport fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet.

Her står det at kinesiske myndigheter «bevisst skjulte omfanget» av pandemien fra resten av verden i begynnelsen av januar. Nyhetsbyrået Associated Press har fått tilgang til rapporten, som ble publisert 1. mai.

Hamstret utstyr i skjul

Den ferske rapporten slår fast at Kina bevisst tonet ned omfanget av koronaviruset. Samtidig økte landets myndigheter importen av medisinsk utstyr, mens eksporten gikk kraftig ned.

Kinas president Xi Jinping og resten av myndighetene anklages for hamstring av medisinsk utstyr. Foto: Xie Huanchi/AP

Myndighetene skal ha forsøkt å skjule dette ved å «tåkelegge» landets handelstatistikk, som også ble offentliggjort senere enn vanlig.

Ifølge rapporten skal Kina også å latt være å informere WHO om smittefarene ved koronaviruset frem til slutten av januar. Samtidig bestilte landet store mengder medisinsk utstyr fra utlandet, og importerte langt flere ansiktsmasker og kirurgisk utstyr enn vanlig.

Rapporten konkluderer med at endringene i Kinas import og eksport er så kraftige, at man med 95 prosent sannsynlighet kan slå fast at de skjedde bevisst.

– Enorme bevis

Sikkerhetsdepartementets rapport kommer samtidig som Trump-administrasjonen fortsetter å kritisere Kinas håndtering av viruset.

Søndag sier utenriksminister Mike Pompeo at det finnes «enorme bevis» for at koronaviruset stammer fra et kinesisk laboratorium. Pompeo mener Kina bør holdes ansvarlig for pandemien, som så langt har krevd mer enn 245 000 menneskeliv verden over.

USAs utenriksminister Mike Pompeo er svært kritisk til Kinas håndtering av viruset. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP Photo

Mens utenriksministeren retter kraftig skyts mot Kina, mener han ikke viruset er menneskeskapt. Han slutter seg dermed til amerikanske etterretningsfunn offentliggjort tidligere denne uken, skriver Reuters.

– Jeg har sett hva etterretningen sier. Jeg har ingen grunn til å tro at de tar feil, sier Pompeo.

Trump er overbevist

President Donald Trump har gjentatte ganger kritisert Kinas håndtering av virusutbruddet, og anklaget kineserne for å være både uærlige og for trege. I april bestemte også presidenten seg for å kutte økonomisk støtte til Verdens Helseorganisasjon (WHO), delvis fordi WHO er for «Kina-vennlige».

Kritikere mener Trumps angrep på Kina er politisk motivert. Foto: Mandel Ngan/AFP

Trump sier han har sett bevis på at viruset stammer fra et kinesisk laboratorium, og spekulerer i om koronaviruset kan ha blitt sluppet ut ved «en feil».

Presidentens kritikere hevder de mange angrep på Kina er politisk motivert, og anklager Trump for ansvarsfraskrivelse. Presidenten har selv blitt kritisert for USAs håndtering av koronaviruset, og flere mener Trump burde handlet hardere og tidligere.

Under et direktesendt spørreprogram på Fox News søndag kveld, sier presidenten at det mandag vil offentliggjøres etterretningsrapporter som bekrefter at han ikke ble informert om viruset før mot slutten av januar.

Kinesiske myndigheter har så langt ikke kommentert innholdet i rapporten.