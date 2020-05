– Vi frykter det verste

– Frykter du å ha færre kolleger i fremtiden, om Norwegian overlever?

– At man nedbemanner er en naturlig frykt, men det er vanskelig å si noe om. Det er forståelig om selskapet må ta grep som gjør at man har bemanning utifra det vi kan produsere, sier han.

Han håper regjeringen ser til hvordan luftfartsutfordringene har blitt håndtert i USA og i Europa, og håper selskapet får tilgang til direktestøtte.

– Tilgang til lån er en helt annen ting enn direktestøtte, eller en form for kontantstøtte. Jeg tror ikke at staten tar eierskap i selskapet eller lignende, bare at en får litt albuerom, sier han.

Frykter hva som kan ta over

Hansen frykter hva som vil skje om aksjonærene sier nei under mandagens generalforsamling.

– I en vanlig situasjon ville nok noen plukke opp bitene. Men nå, med covid-19, er det lite trolig at noen går med enorme summer i bransjen. Jeg kjenner ikke markedet så godt, men det ser jo ikke ut til at så mange bransjer gjør det så bra om dagen, sier han.

Han frykter også, om Norwegian går konkurs og det kommer et nytt alternativ, at det vil potensielt være et selskap som ikke gir arbeiderne like gode rettigheter som hans nåværende arbeidsgiver.