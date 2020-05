– Norge fører en usolidarisk og uholdbar politikk

Det er sterke meninger om saken som Bergen tingrett denne uken må ta stilling til.

Rederiet Hav Line tar Nærings- og fiskeridepartementet til retten for å få lov å bruke slaktebåten til det den er ment for.

– Min regjering må erkjenne at denne opptredenen overfor et privat selskap som i årevis fikk alle forhåndsgodkjennelser, tillatelser, politisk og økonomisk støtte, er uholdbar, sier stortingsrepresentant for Høyre, Peter Christian Frølich til den danske avisen Børsen.

Dette er saken

Båten blir brukt til å hente fisk fra norske merder, før den slakter fisken om bord, for så å frakte den til en fisketerminal i Hirtshals. Formålet er at fisken skal komme raskere ut på markedet.

Men ifølge fiskekvalitetsforskriften skal all fisk med skader eller misdannelser sorteres i Norge før den sendes ut av landet.

I fjor ba Hav Line om dispensasjon fra kravet, og fikk medhold i Bergen tingrett etter at Nærings- og fiskeridepartementet avslo søknaden. Etter dette la departementet ut en revidert forskrift i april samme år, som presiserte at sorteringen skal skje innenlands.

Daværende fiskeriministeren fra Frp, Harald T. Nesvik sa at dette var for å ivareta kvalitet og omdømme til norsk sjømat, både innenlands og ute på markedet.

– Her har man funnet opp regler

– Saken har skapt uro og bekymring i partiet (Høyre, journ.anm.), hvor vi har diskutert den i flere runder. Min holdning, som også deles av andre, har ikke vunnet frem. Det er en proteksjonistisk linje som føres av hensyn til et annet parti, og det beklager jeg, sier Frølich til Børsen.

Videre mener han at saken egentlig ikke handler om omdømmet til norsk laks eller kvalitetshensyn, slik Nesvik har uttalt. Frølich mener saken handler om å beskytte en næring mot utvikling og konkurranse.

– Det er en arv, som regjeringen passivt viderefører på samme parlamentariske grunnlag som da Fremskrittspartiet var i regjering.

Frølich mener også at Nesvik plutselig endret Norges politikk ved å forby eksportering av usortert fisk.

Vil ha 717 millioner i erstatning

Denne uken pågår rettsaken mellom Hav Line og Nærings- og fiskeridepartementet i Bergen tingrett. Selskapets primære ønske er å få lov å drive som planlagt. Om ikke vil de ha 717 millioner kroner i erstatning fra staten.

Til Børsen sier Frølich at han ikke tror det er utenkelig at departementet kommer til å endre dagens regel hvis Hav Line vinner i retten.