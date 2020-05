Koeman ble i all hast kjørt til AMC-sykehuset i ambulanse. Han følte seg dårlig etter en sykkeltur og klaget over brystsmerter.

En talsmann for sykehuset opplyser til NOS at Koemans tilstand er stabil etter behandling på sykehuset, og at han sannsynligvis kan utskrives mandag.

Koeman var i mange år en dominerende forsvarsspiller i Ajax, PSV Eindhoven, Barcelona og Feyenoord. Som trener har han hatt ansvaret for klubber som Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Feyenoord, Southampton og Everton. Siden 2018 har han vært Nederlands landslagssjef.

