– Myndighetene nølte for lenge

– Han var som en far for meg. Jeg bodde med han og bestemor i flere år. 90 prosent av alt jeg kan her i livet, har jeg lært av han.

Stefano Fusco skjelver i stemmen. Det er vanskelig å beskrive med ord hvor høyt han satte bestefaren Antonio. 85-åringen var selve klippen i livet hans. Klippen i familien.

– Han var en ekte mann fra Bergamo. Han dedikerte livet sitt til to ting: Arbeidet og familien. Familien og arbeidet. Det var alt for ham, sier Stefano Fusco til TV 2.

Døde alene på sykehuset

31-åringen og faren Luca tar imot TV 2 i bakhagen i huset i Brusaporto, rett utenfor Bergamo.

85 år gamle Antonio Fusco døde av koronaviruset 11. mars. Foto: Privat.

Fortsatt er det ikke tillatt å forlate hjemmet om man ikke skal gjøre høyst nødvendige ærend. Alle sammen er iført munnbind. Stefano og faren har også plasthansker på hendene. Det står flere flasker antibac på bordet. De har førstehåndskunnskap om hvor farlig koronaviruset kan være.

– Bestefar døde 11. mars. På bursdagen til min bestemor. De hadde vært gift i 60 år, og da han døde fikk hun vite det over telefonen. Hun var i karantene, og vi kunne ikke være med henne, eller gi henne en klem, forteller Stefano.

For Stefano er det tungt å tenke på at bestefaren døde alene på sykehuset, uten sine nærmeste rundt seg.

– Han var en gammel mann, så jeg var på sett og vis forberedt på at han kunne dø. Men jeg var ikke forberedt på at det skulle skje på denne måten. Jeg trodde jeg skulle være med ham til det siste, holde ham i hånden. I stedet døde han alene.

Søker svar

Familien Fusco er bare en av så altfor mange etterlatte i Bergamo-provinsen. I en periode var området episenteret for koronapandemien i Italia. Ifølge offisielle tall har over 2000 mennesker dødd av covid-19 i Bergamo, men lokalavisen L´eco di Bergamo melder at det virkelige tallet kan være langt høyere.

Men hvorfor ble det slik? Det vil Stefano og faren forsøke å få svar på. Derfor har de startet Facebook-gruppen «Noi Denunceremo», eller «Vi vil rapportere».

Luca og Stefano Fusco har opprettet en Facebook-gruppe for etterlatte av koronaofre. Foto: Elias Engevik.

– Vi satt igjen med så mange spørsmål etter bestefars død. Kunne dette vært unngått? Vi lurte på om andre følte det på samme måte, og det viste det seg at de gjorde, sier Stefano.

I løpet av noen uker har gruppen fått over 50 000 medlemmer på Facebook. Her deler pårørende og etterlatte fra hele Italia historier om sine kjære, og hva som skjedde da de døde.

– Vi mener myndighetene brukte for lang tid på å stenge ned da viruset først ble påvist. 10 mindre landsbyer i området her ble stengt ned med én gang, vi håpet de ville gjøre det samme her, men det gjorde de ikke, sier Stefano.