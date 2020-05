Det siste døgnet har det sirkulert en video av Manchester Uniteds utlånte Marcos Rojo som bryter retningslinjer mot koronaviruset.

Ifølge Manchester Evening News er klar over videoen og kommer til å gi Rojo en advarsel og en påminnelse om ansvaret.

Argentineren, som siden januar har vært utlånt til Estudiantes i hjemlandet, sitter tett sammen med seks personer rundt et bord. I tillegg er det flere personer like i nærheten.

Totalt elleve personer er med i videoen, der det ser ut til at de spiller kort. Manchester United lar seg neppe imponere over at Marcos Rojo også ser ut til å røyke sigarett.

Argentina har hatt retningslinjer om sosial distansering for å hindre koronasmitte siden midten av mars. Landets president Alberto Fernández forlenget nylig tiltakene til 10. mai.

#221Radio #EDLP | Polémico 👇



🎥Marcos Rojo con amigos y familiares reunidos jugando al truco y se ve al futbolista de @EdelpOficial fumando



📲Esto compartió su hermano en sus redes sociales



📻FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJOCe5 pic.twitter.com/Wu9LbxJaON — 221 Radio 103.1 (@221radio) May 2, 2020

Det var forsvarsspillerens bror, Franco, som la ut videoen på Instagram. Den ble slettet kort tid etter, men ikke raskt nok til at det har utløst reaksjoner på oppførselen. Tidligere på dagen la Franco Rojo også ut en video av broren og flere andre som spilte fotball.

Manchester United-eiendommen er langt ifra den første fotballspilleren til å bryte koronareglene. Jack Grealish, Kyle Walker, Alexandre Lacazette og David Luiz er noen av Premier League-stjernene som ikke har fulgt retningslinjene om sosial distansering.

Marcos Rojo skal spille i Estudiantes ut denne sesongen. Kontrakten med Manchester United løper ut sommeren 2021.

Koronaviruset har stanset fotball i England og Argentina på ubestemt tid.