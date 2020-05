Dugnadsarbeidet i Strømsgodset er satt i gang for fullt. Nå kan supportere kjøpe en murstein på veggen på Marienlyst stadion og få navnet sitt inngravert. Det har blitt en enorm suksess.

Allerede det første døgnet hadde 1000 stykker kjøpt sin plass på veggen. Nå har 2300 supportere kjøpt en plass - og det tilsvarer 1,3 millioner kroner med inntekter.

– Det er utrolig rørende. Vi føler vi bygger en vegg med solidaritet, vi bygger stein for stein og bygger en klubb for fremtiden. Det er flott å se i en tid som mange klubber opplever som vanskelig, sier Signe Rismyhr Engelund, leder for privatmarked i Strømsgodset.

Folkeveggen

Etter et virituelt kick-off merket Drammen-klubben at folk ønsket å bidra i denne krevende tiden. Da kom de med ideen om et prosjekt som kunne gi noe fysisk tilbake til de som bidro.

En av de første til å sikre seg at navnet hans blir skrevet i stein på stadion var Truls Schøne. Godset-patrioten var på sin første kamp på Marienlyst allerede som toåring,

– Det å ha en stein på den veggen har stor betydning når man kan komme tilbake om 10 år og ta med sønnen sin, og vise at for 10 år siden var klubben i nød og da stilte vi opp og hjalp.

Trener Henrik Pedersen er stolt over at det finnes mange der ute med et blått hjerte og setter stor pris på støtten.

– Jeg tror det er så mange som velger å støtte dette fordi de har stor tillit til prosjektet og stor tillit til strategien som klubben har valgt. For oss på innsiden av klubben så gir denne støtten en fantastisk inspirasjon. Det er en enorm oppbakking til klubben og vi vokser sammen.

– Det er fordi vi elsker klubben

Rismyhr Engelund og resten av Strømsgodset hadde aldri sett for seg den enorme responsen fra supportere.

– Når vi begynte dette prosjektet så vi for oss en bestemt vegg utenfor Marienlyst, en murvegg som kunne pyntes opp. Men nå når vi har fått så mange bestillinger og så mange skal være med på veggen, og da ser vi at den blir for liten, sier Rismyhr Engelund.

– Et luksusproblem?

– Absolutt, det er et veldig fint problem å ha rett og slett, og det skal vi klare å løse veldig fint sammen med kommunen.

Schøne viser TV 2 hvor drømmeplassen hans ville vært: nederst på første rad - der han vanligvis sitter på hjemmekamper. Han tror ikke supporternes engasjementet stopper med det første.

– Så og si alle jeg vet om som er glad i Strømsgodset har kjøpt seg en stein. Jeg tror 2300 stykker bare er starten, det blir enda flere og det er fordi vi elsker klubben.