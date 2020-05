Adrians fobi var i ferd med å ødelegge den store drømmen

Lørdag: Se Havnar-EB/Streymur (TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no kl. 16), KI-B36 (TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no kl. 18) og AB-Vikingur (TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no kl. 20)

Etter en flytur til Romania med U19-landslaget til Færøyene bestemte Adrian Justinussen (21) seg for at han aldri skulle fly igjen.

Gjennom hele oppveksten hadde han brukt mellom fire og fem timer hver eneste dag på å gjøre høyrefoten sin til Færøyenes beste skuddfot.

Men nå så alle timene ut til å være bortkastet.

– Jeg var redd for at flyskrekken skulle ødelegge en potensiell proffkarrière, sier Justinussen til TV 2.

Den nederlandske fotballstjernen Dennis Bergkamp, som også slet med flyskrekk, hadde mulighet til å kjøre til bortekamper på kontinentet. Det er verre når man er bosatt på Færøyene.

I perioden etter flyturen hjem fra Romania spilte Justinussen kun hjemmekamper for landslaget.

Men etter hvert fant han ut at drømmen om å lykkes utenfor Færøyene var større enn frykten for å fly. Han bestemte seg for å gjøre noe med det.

Vendepunktet

21-åringen spiller for Havnar Bóltfelag (HB) som vant serien sist i 2018. Forrige sesong kunne de slippe jubelen løs etter å ha vunnet den færøyske cupen.

Det siste året har for Justinussen har vært en kamp for å bli kvitt flyskrekken, han nektet å la den gjøre alle treningstimene bortkastet.

– Den dag i dag er jeg ikke lenger redd for å fly. Det kan jeg takke en psykolog for, han klarte å fjerne frykten. Sist jeg flydde var jeg ikke redd i det hele tatt, sier 21-åringen.

Dermed er drømmen og håpet om å kunne leve av fotballen igjen reel.

– Målet har alltid vært å få en karrière utenfor Færøyene. Men jeg har ikke kunne dra ennå, på grunn av flyskrekken. Jeg har nå bestemt meg for å ta det neste steget mot å bli profesjonell. Jeg har alltid trent for at det skal ta meg ut av landet og jeg tror dette blir min siste sesong i Betri Deildin (den færøyske ligaen).

– Motivasjonen min var alltid å bli den beste frisparkskytteren på øya. Derfor har jeg trent mellom fire og fem timer hver eneste dag for å videreutvikle skuddfoten, sier han.