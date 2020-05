Gjennom helgen har Norwegian forhandlet med dem som har lånt ut penger til selskapet. Søndag ettermiddag opplyste flyselskapet i en børsmelding at de har kommet til enighet med samtlige obligasjonsgrupper.

De er nå over det første hinderet i forkant av morgendagens generalforsamling. Forhandlingene med leasingselskapene er fortsatt ikke i boks.

Jobber utover kvelden

– Vi har en positiv dialog. Jeg er veldig trygg på at vi skal komme i mål i løpet av kvelden, slik at vi har en redningsplan å presentere på generalforsamlingen i morgen klokken 08.30, sier konsernsjef Jacob Schram til TV 2 søndag kveld.

Schram er klar på hva han tror skjer om de ikke får et ja fra aksjonærene under generalforsamlingen:

– Får vi ikke ja i morgen er det «snipp, snapp, snute», sier han til TV 2.

Under generalforsamlingen skal Norwegians aksjonærer avgjøre om de vil godta redningsplanen. Her må de ta stilling til en emisjon, det vil si at det skrives ut flere aksjer.

Jobbet i ukevis

Schram sier det ikke foreligger et alternativ til deres redningsplan.

– Stemmer man derimot ja, fortsetter eventyrer inn med «New Norwegian», og inn i fremtiden, og det vi skal stå for i perioden foran oss.

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et avgjørende ledd i planen har vært å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.