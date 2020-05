Forandret den kjedelige hagen: – Et av de største glisene jeg har sett

Tid for hage pusset opp den kjedelige rekkehushagen og overrasket huseierne med japansk-inspirert uterom. Fra før av var det innsyn fra alle kanter, en stor naken platting, og lite som minnet om en velbrukt hageflekk.

– Nei, vi trivdes ikke med å være i hagen. Vi gikk heller til naboen, for der har de hekk og hyggelig uteplass med grill og det hele, sier Elisabeth Kleppe (46) og Christian Trovik (46).

Nå er det blitt annerledes. Etter at Tid for hage gjorde om på rekkehusets uteplass, kommer naboene like mye til Christian og Elisabet som de går til dem.

Paret hadde ikke sett for seg at hagen kunne bli så fin, og ikke fikk de vite noe om hva Tid for hages designer Therese Knutsen hadde planlagt. Overraskelsen var derfor stor da de fikk komme hjem igjen etter fire dager.

– Jeg har aldri sett noe så fantastisk i hele mitt liv. Dette var langt forbi noe jeg kunne drømt om! Dette kommer til å bli et sted vi har lyst til å være, utbrøt Elisabeth.

Programleder Kjersti Bergesen hadde gledet seg til å vise fram designer Therese Knutsens hage, og selv om regnet høljet ned, var det intet å si på humøret. Kjersti kunne konstatere at Elisabeths reaksjon var et av de største glisene hun har sett.

PRODUKTLISTE: Få en oversikt over hvilke produkter og materialer som ble brukt her.

Designers plan

Designer Therese Knutsen vil fjerne den prangende plattingen som er der fra før, for her føler man bare at man sitter på utstilling. Hun vil heller få fram berget som finnes under den, og bygge hagen opp rundt de synlige steinene.

Paret hadde fortalt at de er over gjennomsnittlig interessert i japansk kultur, og at de ønsket seg en japansk-inspirert hage. Therese vil derfor bruke elementene ild vann og stein, som er sentrale elementer innenfor den hagestilen.

Måtte male huset

For at Therese skal få realisert sin visjon om en japansk-inspirert hage, må huseierne selv male huset sitt svart slik at det dermed vil bli en helhet over området som skal få sorte gjerdemoduler og møbler. Rekkehuset er fra 60- tallet og har vært sort tidligere, slik som mange av naboenhetene. Ifølge Therese vil det fremheve alle de grønne plantene som etterhvert skal inn her.

SORTMALT: Planter og annet trer flott fram etter at huset ble malt svart. Foto: Pandora Film/ TV 2

Arbeidet

Den gamle plattingen og en trapp blir fjernet, nye plattinger blir laget og det blir gravd ut et område mellom dem der det blir lagt grus og store tråkkeheller. Slik får man en hyggelig gangvei mellom de forskjellige områdene.