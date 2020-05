I en videohilsen publisert lørdag ba USAs tidligere president George W. Bush amerikanerne om å sette til side sine uenigheter, til å lytte til helsevesenet og vise medfølelse overfor de som er rammet fysisk og økonomisk av koronakrisen.

Sjelden handling

Ifølge New York Times er ikke dette noe Bush normalt gjør, og ifølge dem pleier han stort sett holde seg langt unna pågående situasjoner og hendelser.

A Message from President George W. Bush@TheCalltoUnite pic.twitter.com/FIn9wuOPTF — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) May 2, 2020

– La oss huske hvor små forskjellene våre er i møte med denne felles trusselen, uttaler Bush i videoen, som blant annet inneholder scener med helsepersonell som hjelper virusofre og maskekledde amerikanere.

Han refererer også til terrorangrepene 11. september 2001, der rett under 3000 døde, og forteller om hvordan han da så folk finne sammen.

– Empati og bare det å være snill er essensielle og viktige verktøy for å få nasjonen tilbake på beina, sier han.

Over 66.000 døde

Så langt er det registrert over 1,1 millioner smittetilfeller i USA, og over 66.000 døde, ifølge Jonhs Hopkins Universitys oversikt.

Søndag morgen amerikansk tid kommer svaret på videoen fra president Trump, i form av en Twittermelding.

– Å, forresten, jeg setter pris på beskjeden fra tidligere president Bush, men hvor var hans oppfordringer om å tilsidesette partiskheten under riksretten? Han var ikke mulig å finne under den største svindelen i amerikansk historie, skriver presidenten, og refererer til da Representantenes hus stilte Trump for riksrett i fjor.

Han var da anklaget for å ha presset Ukraina til å sverte hans politiske motstander Joe Biden, men ble frikjent av det amerikanske Senatet i februar.