«Æljen fra Tynset» skal skyte KÍ Klaksvík til gull

Ole Erik Midtskogen (25) følte han trengte å prøve noe nytt etter at han stadig oftere ble henvist til benken for HamKam.

Løsningen ble langt ut i havgapet til Færøyene. Til landets nest største by Klaksvík.

– Jeg spilte ikke så mye som jeg håpet på i HamKam. Denne muligheten dukket litt tilfeldig opp, og jeg syntes det virket som en interessant mulighet. Jeg har kun vært i Norge, så jeg tenkte det kunne være bra for utviklingen og prøve noe helt nytt. Nå får jeg fokusert fullt på fotballen.

Da han landet på Færøyene så han for seg et rolig år uten særlig mye kontakt med journalister og medier. Men Færøyene er en av få ligaer som velger å spille kamper, mens resten av verden er i koronakrise.

– Det er jo selvsagt veldig morsomt både for meg og de som spiller her. Jeg har jo fått med meg at folk savner å se på fotball, og da er ligaen vår en fin erstatning. Folk tror sikkert nivået er veldig dårlig, selv er jeg veldig positivt overrasket over nivået, sier Midtskogen til TV 2.

Han har tenkt å utnytte muligheten han har fått.

– Jeg dro hit for å bruke et år på å skyte litt fart i karrièren. Jeg hadde jo sett for meg mindre trykk enn det blir, men dette kommer til å bli et bra utstillingsvindu nå. Dette året handler om å utvikle meg.

Det norske alibiet

KÍ Klaksvík vant serien i fjor etter en høydramatisk serieavslutning mot B36. Begge lagene sto med lik poengsum før den siste kampen, hvor de møtte hverandre. KÍ vant kampen 3-0 på B93s hjemmebane.

Tre nordmenn var med på å sikre gullet, men samtlige har dratt tilbake til Norge, Simen Sandmæl (Stjørdals/Blink), Magnus Stamnestrø (Ranheim) og Torbjørn Grytten (Brattvåg).

Før årets sesong hentet KÍ tre spillere fra Ham-Kam, Ole Erik Midtskogen, Odmar Færø og Abubakar Aliyu Ibrahim.

– Det er mange lokale på laget. Vi er 22 i troppen og vi er vel bare syv som lever av det. Det er 15 lokale spillere, alle de er enten snekkere eller rørleggerlærlinger.

Klubben har fått på seg et rykte for å være en kjøpeklubb, mye takket være økonomiske midler fra hjørnesteinsbedriften JFK SeaFood.

– Jeg har ikke fått med meg så mye av det ennå. Vi spilte mot et lag nettopp som hadde syv nye spillere, så det er ikke så stor forskjell tror jeg. Men det var en episode da koronaviruset stoppet landet hvor vi var et av de første lagene til å få støtteordninger, da dukket det opp noen «memes» hvor folk gjorde narr av oss, sier Midtskogen.