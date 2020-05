Tandberg ble 87 år gammel.

Han ble landskjent da han kommenterte månelandingen til Apollo 11 på NRK i 1969. Gjennom årene har Tandberg vært hyppig brukt som rådgiver og kommentator når temaet har vært romfart.

Tandberg jobbet som informasjonsdirektør i Esso Norge mellom 1980 og 1987, ifølge Wikipedia. Han var senere tilknyttet Norsk Romsenter.

Erik Tandberg var ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Det er Tandbergs familie som opplyser til NRK søndag ettermiddag at 87-åringen har gått bort.

«Pappa gikk bort i går kveld etter et kort sykeleie. Det var fredelig og vakkert, og familien og venner er i sorg,» skriver Tandbergs datter i en SMS til kanalen.

20. juli 1969 var det sivilingeniør Erik Tandberg og NRK-journalist Jan P. Jansen som dekket NRKs sending om månelandingen. Jansen reiste til USA for å rapportere derfra, mens Tandberg var i Oslo da Neil Armstrong proklamerte «That's one small step for man, one giant leap for mankind» på månen.