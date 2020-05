Kevin Prince Boateng fotballferdigheter er ubestridte, men til tross for en imponerende klubbhistorikk kan man vel likevel si at 33-åringen aldri helt har fått ut sitt fulle potensial.

For rundt åtte år siden, da han spilte i AC Milan, slet han i tillegg mye med skader – noe hans modellhustru Melissa Satta trodde hun hadde forklaringen på.

– Grunnen til at Kevin blir så ofte skadet, er nok at vi har sex syv til ti ganger i uken.

– Jeg hater forspill, jeg liker best å gå rett på sak. Jeg foretrekker å være øverst, slik at jeg har mer kontroll, fortalte en åpenhjertig Satta til italiensk presse, ifølge danske Ekstra Bladet.

Det angrer hun på i dag. Kommentaren skapte store overskrifter verden over, og i et intervju med Gazetta della Sport forteller Satta, som også jobber som programleder på italiensk fjernsyn, at hun har måttet tåle mye støy i etterkant.

– Du kan rett og slett ikke forestille deg den stormen jeg har stått i. Man skal være meget forsiktig med hva man sier i fotballens verden - især når det kommer til sex.

– Bare fordi vi har sex så ofte, gjør ikke det meg til nymfoman, sier 34 år gamle Satta, som nå venter sitt andre barn med Prince Boateng.

Kevin Prince Boateng er for tiden på utlån i Besiktas fra Fiorentina etter et kort opphold i Barcelona.