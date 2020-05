– Du må få slutt på usikkerhet og sørge for skikkelig kompensasjon

«Kjære kulturminister! Jeg så deg på TV med ny frisyre og pen dress. Du så glad ut. Jeg er ikke glad. Jeg er redd».

Slik åpnet Gard Bjørnstjerne Eidsvold, skuespiller, produsent og administrerende leder i Statsteatret, sin ytring hos TV 2 onsdag.

Multikunstneren tok til orde for at kulturarbeidere lever med en enorm usikkerhet uten korona og føler at de må bære alt av omsetningstapet selv.

«Jeg er engstelig fordi jeg lurer på hvordan fremtiden vil bli. Og jeg trodde det var du som hadde jobben med å trygge meg i denne alvorlige situasjonen. Men hvor er du egentlig?» spurte han.

I avisrunden på Nyhetskanalen søndag blir Abid Raja konfrontert av Ellen Horn, tidligere kulturminister Arbeidpartiet, om hvordan han skal hjelpe denne yrkesgruppen.

– Du må få slutt på usikkerhetene for kunstnerne og for institusjonene, og sørge for at vi får skikkelig kompensasjon, mener tidligere kulturminister Ellen Horn i intervjuet.

– Må stå på

Kulturlivet har blitt hardt rammet etter at Norge innførte sosiale restriksjoner og begynte å stenge ned. Kunstutstillinger måtte lukket dørene, arrangementer og forestillinger ble avlyst og filminnspillinger måtte utsettes. I tillegg til at de store institusjonene sliter med å dekke tap av inntekter, står mange av kunstnerne uten jobb.

– Det som er viktig er hvor eksistensielt dette rammer frilanskunstnere uten fast jobb, som er vant til å jobbe fra hånd til munn, og som ikke aner noe om fremtiden, sier Horn.

Som tidligere kulturminister erfarte hun at kultur ikke alltid står høyest på den politiske prioriteringslista.

– Det er ikke alltid sånn at kulturen kommer først. Der må man stå på, så jeg håper inderlig at du kan gi mer klare tidshorisonter for når ting kan settes i gang, sier hun.

Trenger kultur

Horn har vært teatersjef og administrerende direktør for Nationaltheatret, og har de siste årene jobbet som skuespiller. Fra 2000 til 2001 var hun selv kulturminister i regjeringen Stoltenberg.

– Jeg hadde en departementsråd som sa til meg før jeg skulle på budsjettkonferanse at: «Nå gjelder det å ta i bruk vokabularet fra infanteriet», forteller Haga og fortsetter:

– Og der ligger det et godt råd: du må snakke tydelig slik at de andre kollegene i regjeringen forstår at kultur også er viktig. Jeg tror folk flest skjønner at kulturen og musikken – vi trenger den for å overleve, sier hun.

– Blør penger

Den nåværende kulturministeren svarer at han forstår at mange kunstnere og kulturpersoner står i en svært vanskelig situasjon nå.