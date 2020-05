De fem lagene som trolig havner på nedre halvdel og deres beste spillere

– Karl Løkin (29), terrieren. Førstevalg sto mellom Karl, hans eldre bror Bogi Tilbake til Karl. Han er ligaens svar på Thomas Gravesen, var et stort talent og var nære en kontrakt i utlandet. Men har nå slått seg til ro med kone og barn. Han har sine beste kvaliteter som en vaktbikkje foran forsvaret.

– Bogi Løkin (32) er en av de mest lovende spillerne øya har hatt. Han var nære en kontrakt med Liverpool i sine yngre dager. Han var på prøvespill der da han fikk beskjed om å steppe inn for en skadet førstelagsspiller for å spille en internkamp. Ved siden av Igor Biscan og Dietmar Hamann scoret Bogi to mål, dessverre ble det ikke noen kontrakt.

– Hákun Edmundsson (24) jobber som søppelmann på dagtid. Han er lillebroren til kanskje øyas beste fotballspiller, Jóan Símun Edmundsson (Arminia Bielefeld). Yngstebror Andrias spiller i Sunderland, noe som viser at dette er en god fotballfamilie. Midtbanespiller som liker å takle, men har offensive kvaliteter nok til til å bidra fremover. Spørsmålet er om han klarer å holde seg skadefri, og uten karantener.

– Gundur Ellingsgaard (19), merk dere navnet. På Fuglafjørður sies det at han er den beste u19-spilleren i ligaen. Trener Djurhuus tror han blir årets stjerneskudd. Offensiv, uredd og en god teknisk spiller. Scoret tre mål i fjor, i år forventes det mer.

PROFF: Jóan Símun Edmundsson er proff i Tyskland, mens lillebroren spiller på Færøyene. Foto: Fredrik Hagen

Baldvinsson sier også at det kan være lurt å notere seg navnet Jan Ellingsgaard. Forsvarsspiller som er farlig foran mål. Scoret 21 mål på 26 kamper da laget var på nivået under i 2018.

Argja Bóltfelag

Laget som går under kallenavnet AB har vært gjennom en turbulent periode. For ikke lenge siden ble deres trener Sorin Anghel sparket. Rumeneren var ikke fornøyd med hverken tropp eller styret. Assistenttrener Simun Samuelsen har tatt over som trener.

De har mistet dansk/færøyske Lukas Giessing (19) som har dratt til danske AB (Akademisk Boldklub). Dette har dessverre blitt vanlig for AB, som ofte mister spillere etter at de har levert bra. Et bevis på dette er Stig-Roar Søbstad fra Norge. Leverte sakene sine og dro videre til B36.

– Adeshina Lawal (35) har vært en av de beste spissene i Betri Deildin de siste årene. Nigerianeren har scoret 40 mål på de siste tre sesongene for Vikingur. Han er sterk, kompakt og målfarlig. Har en tendens til å komme ned i banen for å hente ballen, noe som ikke er hans styrke. Han er avhengig av assistanse fra lagkameratene. Har tidligere spilt for Midtjylland og Vejle i Danmark. Er blitt europeisk statsborger og har to døtre som snakker færøysk. Jobber deltid på fiskefabrikk.

– Símun Samuelsen (34) er lagets nye spillende trener. Ble proff som 20-åring i islandske Keflavik. Gikk så til Notodden og spilte under Jan Halvor Halvorsen, hvor han kun fikk åtte kamper. Er fortsatt like kjapp i beina som i kommentarene. Spørsmålet er om han legger opp nå som han blir trener. For AB sin skyld håper jeg at han tar på seg sine vant Puma-sko også i år. Jobber i bank.

– Bjarki Nielsen (21) er en rask og teknisk spiller som hadde landslagsprofil Joan Simun Edmundsson som trener på u14-laget i 2014. Joan Simun skryter veldig av den unge AB-spissen som har rukket å studert i Danmark, var da en del av næstved-troppen.

Skála ÍF

Har produsert den polske spilleren Michał Przybylski (spiller nå for B36). Treneren for laget er Bill McLeod Jacobsen, som var u21-landslagstrener for Rogvi Baldvinsson. Jobber som sykepleier samtidig som han har treneransvaret i Skála.

– Høres kanskje ut som en færøyske Sir Alex Ferguson, og jeg tror det må hårfønere til for at de skal hevde seg i år.

Kom på sjetteplass i fjor, men flere viktige spillere har dratt videre. Klubben har også det desidert laveste lønnsbudsjettet i ligaen. De fleste spillerne får rundt 1500 norske kroner i måneden.

– Pætur Dam Jacobsen (37) er en skikkelig kjøttspiller, uten å fornærme min gode kamerat fra Skálavikar. Var lenge i landslagstroppen i sine yngre dager, men i den færøyske ligaen har Pætur vært en ressurs og attraksjon. Mest fordi han stort sett pløyer over alle midtbanespillere han møter, for så å smile som om ingenting har hendt. Skulle egentlig legge opp etter forrige sesong, men ser ut til å ta en sesong til. Noe som er viktig for både laget og leggbeskytter-salget på øya, sier Baldvinsson.

UEFA-CUPEN: Starts Kristofer Hæstad (t.h.) mot Skalas Pætur D. Jacobsen under kvalifiseringskampen til UEFA-cupen mellom Start og Skala IF. Foto: Tor Erik Schrøder

– Ronni Møller-Iversen (25) er en danske som tidligere har spilt for Thisted, på nivå to i Danmark. En klassisk nummer ti, med et veldig bra skudd. Spilte for KÍ Klaksvik, men etter en uenighet med treneren endte han opp i Skála.

– Teitur Reinert Joensen (33) er en skikkelig local hero. Er sammen med Sølvi Vatnhamar (Vikingur) spilleren som har spilt flest sammenhengende sesonger i en og samme klubb. Helt siden han debuterte i 2003 har Teitur spilt i den oransje drakten. Er utdannet psykolog, men jobber med maskiner på Vaðhorn Fishfactory.

EB/Streymur

Er trent av Jákup Martin Joensen og er et ungt og relativt ukjent lag. Klubben hadde masse penger for noen år tilbake og vant ligaen. Men når lønningsposen inneholdt både fisk og hus, var ikke satsingen bærekraftig i mange år. Nå jobbes det nøkternt, godt og lokalt på Eiði.

Er spådd å være i bunnen, men i år har de trent regelmessig siden desember, og brukt koronatiden godt, i følge trener Joensen.

Har mistet ti spillere fra i fjor, hvor seks av dem var vanlige fjes i startelleveren. Disse har blitt erstattet med unge spillere med lite erfaring på dette nivået.

– Arnbjørn Hansen (34) er den største og ifølge treneren den eneste stjernen på laget. En sympatisk, morsom og rolig type som har scoret flere mål i ligaen og for landslaget. Er på tredjeplass på listen av de mestscorende i Betri Deildin. Har slitt mye med skader gjennom karrièren, noe som også kan ha ødelagt en utenlandskariere. Er spillende assistenttrener for laget og ligner litt på en fattigmanns Sergio Aguero. Jobber til daglig som lagerarbeider.

– Bjarni Petersen (21) er på lån fra B36 og er ny u21-landslagskaptein for året. En høy og sterk tømmermann. Han har en fantastisk frisyre og kan være et friskt pust. Ble lånt ut fordi B36 hentet Sonni Ragnar Nattestad. Dette kan gjøre at Bjarni tar nye steg, men holde deg på u21-landslaget i noen år til, sier Baldvinsson og sikter til at han er redd for å miste plassen sin på landslaget.

– Rói Zachariasen (21) er u21-landslagskeeper og har masse erfaring til tross for sin unge alder. Blir en viktig spiller ifølge trener Joensen, etter at laget har mistet totalt 1000 seriekamper med erfaring etter at ti spillere dro fra klubben. Vi får gi unge Rói ekstra støtte i år, for er det en ting som ikke kan være enkelt, så er det å være keeper for det Færøyske landslaget.

Tvøroyrar Bóltfelag

Var opprinnelig et lag sammenslått av lagene TB, FCS og ROYN. Før forrige sesong ble laget oppløst og tar nå fatt på en ny sesong i den øverste divisjonen.

– Dette er min fars tidligere klubb, som opplevde storhetstiden på 80 tallet der han spilte sammen med Gilli Rolantssons far, sier Baldvinsson.

Tyske Michael Winter er ny trener for laget. Han har stort sett trent danske lag i lavere divisjoner.

– Han har fått sving på TB som i fjor så ut som et «publag». De hadde 3-4 treninger, men i år har de 8-10. De har klart å holde seg unna skader til tross for over dobling av treningsøkter.

Laget fra Sør Øya er det eneste i ligaen som ikke er ved fastlandet, og den 2 timers lange båtturen fra Torshavn kan føre til både sjøsyke og forskjellige kamptidspunkt.

– For min del er laget Jærsk. Her jobbes det knallhardt, som regel på gården eller som snekker, før kampene starter på kvelden. En ting er sikkert, du kan reise hjem med enten 3,1 eller 0 poeng, men du har garantert en blåveis, ti knotter i leggen og minst en lårhøne når du setter deg på båten. I tillegg til et par gloser som ikke egner seg på trykk, hverken her eller på Jæren.

– Rasmus Møller (19) er en dansk midtstopper som har en fortid i FC Københavns akademi. Han er teknisk og taktisk god. Trener Winter mener TB er heldige som har ham.

– Poul Ingason (24) er en kult helt med stor h. Hanekam og og "goat-beard" er stikkord her. Fakta er at ellers sindige Poul er en god fotballspiller. Var tidligere et spisstalent, men har nå blitt midtstopper. Han er selve symbolet på TB. Det takles med alle kroppsdeler og vinnerviljen lyser ut av øynene til kapteinen. Han har hatt sine visse utfordringer utenfor banen, men trener Winter har skrytt av hvordan Ingason har vært hittil i år.

– Musah Armah (20) er en nysginert midtbanespiller fra Ghana. Han har allerede vist både løpsstyrke, teknikk og en spesiell forståelse av det defensive aspektet på banen. Kanskje vi får en slag Ngolo Kante i Betri Deildin? Hovedutfordringen til Musah er klimaet. Ytterjakke var et fremmedspråk for unge Musah da han landet på Vágar tidligere i år. Når vinden ofte blåser opp mot 20 m/s og gradestokken holder seg under t-skjorte nivå, så håper vi at TB har spandert på ham ullundertøy.